Güstrow

In der Albanstraße brannten in der Nacht zum 5. Oktober zwei Autos komplett aus, sodass an beiden Wagen ein Totalschaden entstand. Der Sachschaden beträgt dabei insgesamt rund 55 000 Euro. Die Feuerwehr rückte zur Brandbekämpfung mit mehreren Fahrzeugen aus. Nun ermittelt die Polizei die Ursache und leitete ein Strafverfahren gegen Brandstiftung ein.

Von OZ