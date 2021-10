Güstrow: Unbekannte brechen in Werbeagentur ein und verteilen Säure

Güstrow

Offenbar gewaltsam drangen bisher unbekannte Täter am Sonntag in eine Werbeagentur in Güstrow ein. Dabei verteilten sie laut Angaben der Polizei eine stark riechende Flüssigkeit in den Büroräumen in der Neukruger Straße – Salpetersäure, wie sich später herausstellte. Ein politisches Motiv sei jedoch nicht erkennbar, sagte Polizeisprecher Benjamin Lübke am Montag.

Augenzeugen bemerkten am Sonntag gegen 11 Uhr den Einbruch und wählten den Notruf. Da zunächst nicht klar war, um welche Substanz es sich handelt, wurde die Feuerwehr Güstrow hinzugerufen. Die Bewohner der oberen Etagen des Hauses wurden evakuiert und der Dekontaminierungszug der Feuerwehr Krakow am See gerufen. Die Straße wurde zeitweilig vollgesperrt.

Ein Spezialist der Feuerwehr stellte fest, dass es sich um Salpetersäure handelte. Diese konnte mit Spezialbindemittel neutralisiert werden. Bei dem Einsatz wurde laut Angaben der Polizei niemand verletzt. Die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Noch keine Hinweise auf die Täter

Bisher gebe es noch keine Hinweise auf die Täter, teilte Polizeisprecher Lübke mit. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung liefen in alle Richtungen, so Lübke.

In der betroffenen Werbeagentur war am Montagmittag noch niemand telefonisch zu erreichen. Der Sachschaden in den Räumen beläuft sich laut Polizei auf 3500 Euro.

Von Katrin Zimmer