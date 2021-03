Güstrow

Auf der Strecke zwischen Güstrow und Parum (Kreis Rostock) hat sich am Montagnachmittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos stießen zusammen. Ausgelöst wurde die Kollision offenbar, weil ein Autofahrer während der Fahrt gesundheitliche Probleme erlitt. Laut Polizei kam es gegen 15.45 Uhr zu dem Unfall.

Nach bisherigem Erkenntnisstand war der etwa 70-Jährige in seinem Seat von Gülzow-Prüzen gekommen und in Richtung Güstrow unterwegs, als er mit seinem Wagen in einer Rechtskurve geradeaus in den Gegenverkehr kam. Dort stieß er seitlich-frontal in einen entgegenkommenden Mercedes. In diesem befanden sich eine Mutter und ihr Kind. Es kam zur schweren Kollision.

Fahrer erlitt Herzinfarkt während der Fahrt

Der Seat des Seniors drehte sich anschließend und kam an einem Graben zum Stehen. Der etwa 70-Jährige war nach dem Zusammenstoß nicht mehr ansprechbar, offenbar aber nicht wegen des Unfalls, sondern wegen gesundheitlicher Probleme. Vermutet wurde, dass der Mann während der Fahrt einen Herzinfarkt am Steuer erlitt und reaktionsunfähig war.

Mehrere Rettungswagen, die Polizei, die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Die Strecke wurde voll gesperrt. Während Mutter und Kind per Rettungswagen mit leichteren Blessuren in ein Krankenhaus kamen, musste der Senior per Helikopter in eine Klinik geflogen werden. Ein Gutachter der Dekra kam an der Unfallstelle ebenfalls zum Einsatz, um die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufzunehmen.

Von Stefan Tretropp