Güstrow

Die Stadt Güstrow hat ihre Einwohner aufgerufen, sich an der Entscheidung über die Aberkennung von Ehrenbürgerschaften dreier verstorbener SED-Mitglieder zu beteiligen. Die drei Männer hatten zu DDR-Zeiten in der damaligen Einheitspartei hohe Parteiämter, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Dabei seien sie in viele staatliche Unrechtsmaßnahmen eingebunden gewesen oder hätten dafür Verantwortung getragen. Der zuständige Hauptausschuss hatte deshalb im März vorgeschlagen, ihnen die Ehrenbürgerschaft posthum zu entziehen.

Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion täglich gegen 19 Uhr im E-Mailpostfach. Abonnieren Sie hier kostenlos den OZ-Chef-Letter.

Lesen Sie auch: Grenzturm-Betreuer Werner Petzer: „Drüben gab es die besseren Gummibärchen“

Anzeige

Güstrow plant Aberkennung von Ehrenbürgerschaften – die Hintergründe

Ein Vorwurf lautet unter anderem, dass bei der Durchsetzung der Bodenreform von einem der Männer Terror und Gewalt angewandt worden sei. Einer sei an der „Aktion Rose“ beteiligt gewesen, bei der Immobilien und Hotel zwangsweise verstaatlicht wurden. Der dritte habe Vorschläge zur Verhängung der Todesstrafe gemacht und Gnadengesuche verhindert. Die Güstrower können ihre Meinung bis Ende Oktober einreichen.

Von RND/dpa