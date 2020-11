Teterow/ Bergisch Gladbach

Hacker sollen die gesamte Computertechnik von Miltenyi Biotec, dem Weltmarkführer im Bereich der Zellforschung und -therapie für mehrere Tage lahmgelegt haben. So berichteten es Insider noch vor wenigen Tagen gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Das Unternehmen selbst bestritt den Vorfall, sprach lediglich von einer Störung in einer zentralen Hardware-Komponente.

Mittlerweile ist aber klar: Die Teterower Biotechnologiefirma mit Hauptsitz in Bergisch Gladbach ist tatsächlich Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Das bestätigt nun auch die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW). Demnach wurde ein Verfahren gegen Unbekannt zum Nachteil von Miltenyi Biotec eingeleitet. Das beauftragte Polizeipräsidium Köln habe bereits erste Ermittlungen aufgenommen.

Ermittlungen stehen am Anfang

„Wir stehen derzeit aber noch am Beginn der Ermittlungen“, teilt der Staatsanwalt und Pressesprecher der ZAC NRW Dr. Christoph Hebbecker auf Anfrage mit. Da es sich bei dem Fall um einen technisch komplexen Sachverhalt handle, gehe man davon aus, dass die weiteren Untersuchungen noch längere Zeit andauern werden.

Miltenyi Biotec selbst schweigt zu dem Verfahren. Nach mehrmaliger Nachfrage weist der Unternehmenssprecher Holger Bülow lediglich auf die offizielle Stellungnahme auf der Internetseite der Firma hin, in der es heißt: „Nach wie vor kommt es zu Störungen in Teilen unserer globalen IT-Systeme. In einigen Ländern kann dies zu einer vorübergehenden Einschränkung unserer Erreichbarkeit per E-Mail und Telefon führen. Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir den Fehler identifiziert haben und ihn schnellstmöglich beheben werden.“

Hacker sollen Erpresserbrief hinterlassen haben

Wie es also zu dem Vorfall kommen konnte, ob eine Sicherheitslücke im System den Angriff überhaupt erst möglich gemacht hat und welche Folgen zu erwarten sind, ist von offizieller Seite nicht bekannt. „Weitere Angaben zum Ermittlungsstand kann ich aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht machen“, betont ZAC-Sprecher Dr. Christoph Hebbecker.

Nach OZ-Informationen soll die Malware, welche in die Computersysteme des Unternehmens eingeschleust wurde, bereits vor längerer Zeit hochgeladen und erst vor knapp zwei Wochen entdeckt worden sein. Dann nämlich seien zahlreiche Server durch das Schadprogramm verschlüsselt worden. Ähnlich wie bei dem Hacker-Angriff auf die Uniklinik Düsseldorf – soll es auch hier einen Erpresserbrief gegeben haben. Der genaue Inhalt unbekannt.

Produktion wieder aufgenommen

Bleibt abzuwarten, was die Ermittlungen des Kölner Polizeipräsidiums ergeben. In der Zwischenzeit konnte das Unternehmen nach Aussage des Pressesprechers Holger Bülow zumindest wieder einen Großteil seiner Systeme zum Laufen bringen. Wann alle Server wieder hochgefahren werden können, sei aktuell nicht absehbar. „Nichtsdestotrotz können wir wieder voll operativ tätig sein – Bestellungen bearbeiten und Waren verschiffen“, heißt es vonseiten der Biotechnologiefirma Miltenyi Biotec.

Von Susanne Gidzinski