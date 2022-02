Bad Doberan

Freie Grundstücke in und um Bad Doberan sind eine Rarität. Zwar werden einige Wohngebiete in Kröpelin, Satow, Bad Doberan, Rerik und Neubukow erschlossen, doch die Nachfrage ist sehr hoch. Ein Blick auf Immobilien-Onlineportale zeigt, dass auch Häuser mit Grundstücken, die zum Verkauf stehen, Mangelware sind. Etwas besser sieht es bei Wohnungen aus, die zum Mieten oder Kaufen angeboten werden.

In Bad Doberan steht eine Haushälfte mit Garten zum Verkauf. Kaufpreis auf www.immonet.de 355 000 Euro für eine Grundstücksgröße von 302 Quadratmetern, Wohnfläche 112 Quadratmeter. Es gibt bereits einen Anfragestopp. Scrollt man auf der Webseite tiefer, findet man eine Anzeige für ein exklusives Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im Zentrum. 780 Quadratmeter Grundstück, 200 Quadratmeter Wohnfläche. Kaufpreis: 899 000 Euro.

Preise stagnieren auf hohem Niveau

Die Nachfrage nach Häusern mit Grundstück sei riesengroß, sagt Mattes Groß, Inhaber von Urban Nature Immobilien, die unter anderem eine Filiale am Markt in Bad Doberan haben. Er habe 4300 Kunden gelistet, die ein Haus in Mecklenburg-Vorpommern suchen. Für Bad Doberan und die Region suchten zwischen 200 und 250 Kunden ein Zuhause. Die Preise seien zu Beginn der ersten Jahreshälfte 2021 im Schnitt um 15 Prozent gestiegen.

„Seit einem halben Jahr etwa stagnieren die Preise auf einem sehr hohen Niveau“, sagt Mattes Groß. Mittlerweile haben auch die Hauseigentümer, die ihre Immobilie verkaufen wollen, einen hohen Anspruch an den Verkaufspreis. Da sei es schon eine Herausforderung, den richtigen Preis zu finden. „Es muss noch finanzierbar sein.“

Auf der Internetseite von Urban Nature Immobilien sind derzeit zwei Häuser mit Grundstücken in der Region Bad Doberan im Angebot. Eines in Steffenshagen und eines in Bastorf. Das Haus in Bastorf hat fünf Zimmer, Küche und Badezimmer und einen Garten, der Bauland ist. Der Kaufpreis mit 1767 Quadratmeter Grundstücksfläche liegt bei 555 000 Euro. Das Haus mit sechs Zimmern, Küche und zwei Badezimmern und 1000 Quadratmeter Grundstück in Steffenshagen ist für 750 000 Euro auf dem Markt. Beide sind schon reserviert.

Mattes Groß hat ein Immobilienbüro am Markt in Bad Doberan. Der Immobilienmakler hat sich mit seinem Unternehmen Urban Nature Immobilien selbstständig gemacht. Quelle: Anja Levien

„Es wird relativ wenig angeboten, wenn man auf die Immobilienportale schaut“, sagt Mattes Groß. „Das liegt auch daran, dass viele Immobilien gar nicht erst in die Öffentlichkeit gehen.“ Seine Kunden bekämen eine Vorabinformation, wenn ein Haus mit Grundstück auf den Markt komme. „30 bis 40 Prozent der Objekte werden bei uns darüber verkauft.“ Zudem würden viele Eigentümer ihre Immobilie auch privat ohne Makler verkaufen.

In Wittenbeck steht auf dem Immobilienportal immonet.de ein ostseenahes Einfamilienhaus in Alleinlage mit ca. 1600 Quadratmeter Grundstück und Ferien- und Einliegerwohnung für 679 000 Euro zum Verkauf. Für die Gemeinde Lichtenhagen/Elmenhorst, aber auch in Hanstorf in der Gemeinde Satow sind ebenfalls wenige Immobilien im Angebot.

Grundstücksauktion Am 26. Februar findet ab 11 Uhr die nächste Auktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG statt. Mit dabei ist ein Grundstück in Kröpelin. Das etwa 664 quadratmetergroße Areal befindet sich in der Nähe der Umgehungsstraße. „Das Grundstück liegt innerhalb einer größeren Grünlandfläche und wird vertragslos genutzt, teilweise feucht. Es ist Sache des Meistbietenden, das Nutzungsverhältnis und die Zuwegung eigenständig zu klären“, heißt es in der Beschreibung. Das Grundstück liegt im Außenbereich. Interessenten können den aktuellen Auktionskatalog und alle ausführlichen Objektbeschreibungen unter www.ndga.de abrufen oder sich unter kontakt@ndga.de oder telefonisch unter 03 81/ 444 330 mit dem Auktionshaus in Verbindung setzen.

In Kühlungsborn steht unter anderem ein Einfamilienhaus mit neun Zimmern, vier Badezimmern samt 800-Quadratmeter-Grundstück für rund 1,4 Millionen Euro zum Verkauf. Zudem wird ein Einfamilienhaus in Promenadennähe angeboten. Fünf Zimmer, 556 Quadratmeter Grundstücksgröße für 520 000 Euro.

Während die Angebote für Häuser mit Grundstück überschaubar sind, können Suchende nach einer Eigentums- oder Mietwohnung auf den Immobilienportalen schon eher fündig werden. Hier gibt es in den Städten und Gemeinden mehrere Angebote, die meist in Mehrfamilienhäusern zu finden sind. In Bad Doberan werden beispielsweise derzeit Wohnungen an der Nienhäger Chaussee oder an der Neuen Reihe gebaut. In Kröpelin entsteht ein neues Stadtquartier mit zwei Mehrfamilienhäusern und in Kühlungsborn sind Wohnungen am Wittenbecker Landweg und auf dem ehemaligen LPG-Gelände geplant.

Von Anja Levien