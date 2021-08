Im Landkreis Rostock gibt es beinahe täglich irgendwo zwischen Kühlungsborn, Tessin und Krakow am See mobile Impfangebote – vor Supermärkten, in Sporthallen oder im Mehrgenerationenhaus. Vize-Landrat Stephan Meyer sagt: Impfen ist jetzt wichtig, egal wo. Hausärzte stellt diese Strategie jedoch vor Probleme.