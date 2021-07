Güstrow

Um die Impfgeschwindigkeit weiter zu erhöhen und die perspektivisch anwachsende Impfstoffmenge effektiv einzusetzen, haben der Landkreis Rostock, die Bundeswehr und sieben Kommunen ein ganz besonderes Pilotprojekt ins Leben gerufen. Seit mittlerweile zwei Wochen sind sogenannte hybride Impfteams unterwegs und versorgen willige Bürger mit dem Schutz gegen das Coronavirus.

Zahlreiche Menschen haben das Angebot bereits in Anspruch genommen. „Und es werden bestimmt noch viele weitere dazukommen“, ist sich der Leiter des Impfteams und stellvertretende Landrat, Stephan Meyer (CDU), sicher. Alleine zum Auftakt in Güstrow standen 100 Dosen zur Verfügung, die im Laufe des Tages verabreicht wurden.

Kurze Wege für Impfwillige

Dass das Vorhaben so schnell umgesetzt werden konnte, sei der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten zu verdanken, wie Meyer betont. Von der ersten Idee bis hin zur endgültigen Verwirklichung seien lediglich wenige Wochen ins Land gegangen. Die ersten Gespräche dazu habe es Anfang Juni gegeben.

Termine im Überblick Wer sich im Landkreis Rostock ohne Termin impfen lassen möchte, der kann das jeweils von 9 bis 17 Uhr an den einzelnen Stationen des hybriden Impfteams tun. Das ist ihr Tourenplan: 01. Juli: Kröpelin im Rathaussaal, Markt 1, 18236 Kröpelin 02. Juli: Schwaan im Mehrgenerationenhaus, Wallstraße 42, 18258 Schwaan 06. Juli: Dummerstorf im Mehrgenerationenhaus, Gustav-Fröhlich-Allee 20, 18196 Dummerstorf 07. Juli: Neubukow in der Sporthalle im Panzower Weg, 18233 Neubukow 08. Juli: Karls Erlebnis-Dorf, Purkshof 2, 18182 Rövershagen 09. Juli: Bad Doberan in der Sporthalle Verbindungsstraße, 18209 Bad Doberan 10. Juli: Ostseepark Sievershagen 14. Juli: Güstrow in der Sport-/Kongresshalle Speicherstraße 8, 18273 Güstrow

Anders als in Schwerin habe man sich bewusst gegen ein Konzept mit spontaner Terminvergabe per SMS entschieden. Der Grund: Zwischen Benachrichtigung und Eintreffen der Wartenden würde zu viel Zeit vergehen. Insbesondere dann, wenn die Impfwilligen erst aus Graal-Müritz oder anderen weiter entfernten Ortschaften bis zum Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage anreisen müssten. „Uns war es wichtig, eine Möglichkeit zu finden, mit der wir viele Menschen erreichen können. Der Impfstoff bringt uns nämlich nur dann etwas, wenn wir ihn auch an den Mann und die Frau bekommen.“

Mini-Impfzentren im Einsatz

Und das Prinzip ist ganz einfach: Während der Landkreis Rostock das medizinische Personal und das Versorgungsbataillon 142 der Bundeswehr die Logistik stellen, entscheiden die Kommunen über das Impfverfahren und die jeweiligen Standorte, die zur Verfügung stehen. Die hybriden Impfteams kommen dann für jeweils einen Tag dorthin und gehen ihrer Arbeit nach.

Ein Team setze sich jeweils aus einem Arzt und einer weiteren medizinischen Fachkraft sowie bis zu sechs Soldaten zusammen. Letztere seien hauptsächlich für die Anmeldung, Einteilung und Logistik zuständig – ähnlich wie es schon in den meisten Impfzentren der Fall ist. „Wir wollen schließlich nicht, dass sich die Leute während einer solchen Impfaktion auf den Füßen stehen. Daher ist es wichtig, dass jemand den Überblick behält und alles koordiniert“, so Meyer weiter.

Eine Anmeldung zur Impfung ist nicht erforderlich. In anderen Kommunen haben die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen beispielsweise Hausarztpraxen kontaktiert, um Wartelisten mit Hilfe der hybriden Impfteams abzubauen. Mitzubringen sind bei allen Terminen immer Ausweis, Impfausweis und, wenn möglich, auch das Aufklärungsmerkblatt. Das Angebot in Anspruch nehmen kann jeder, der will – vorausgesetzt, das 16. Lebensjahr wurde bereits vollendet.

Appell an die Vernunft

Obwohl das Pilotprojekt bereits erfolgreich angelaufen ist und schon viele Menschen erreicht hat, appelliert der stellvertretende Landrat weiterhin an die Vernunft aller Bürger: „Jeder Einzelne von uns trägt nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch für seine Nächsten. Wenn gesundheitlich nichts dagegen spricht, sollte man sich also auch dringend impfen lassen.“

Nur auf diese Weise könne die Pandemie langfristig gesehen in den Griff bekommen oder gar bekämpft werden. „Es wäre fatal, wenn wir im Herbst wieder mit der Schließung der Schulen oder anderer Einrichtungen beginnen müssten. Jeder kann einen Beitrag leisten, damit es nicht wieder so weit kommt.“

Von Susanne Gidzinski