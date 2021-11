Rostock

Mit der Straßenbahn von Reutershagen direkt bis zum Rostocker Zoo, mit der S-Bahn in den Überseehafen und alle 20 Minuten vom Hauptbahnhof bis nach Bad Doberan. Damit immer mehr Menschen statt ins eigene Auto lieber in die Bahn oder den Bus steigen, muss sich etwas tun. Darin sind sich die Hansestadt und der Landkreis Rostock einig. In einem gemeinsamen Nahverkehrsplan erarbeiten sie daher potenzielle neue Strecken für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Einige davon stellten die Projektverantwortlichen am Donnerstagbend in einem Online-Forum vor.

Was ist der Nahverkehrsplan für Rostock und den Landkreis? In einem Nahverkehrsplan werden verbindlich Ziele und Wege für die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) festgelegt. Auch wie diese finanziert werden können, ist Teil des Papiers. Derzeit wird der Nahverkehrsplan Mittleres Mecklenburg/Rostock aus dem Jahr 2005 fortgeschrieben, da sich „sowohl die Rahmenbedingungen als auch die Anforderungen an einen klimafreundlichen und modernen ÖPNV in den letzten Jahren deutlich gewandelt haben“, heißt es vonseiten der Hansestadt Rostock. Der neue gemeinsame Nahverkehrsplan von Stadt und Landkreis soll demnach die Grundlage der künftigen Zusammenarbeit bis vorerst 2030 bilden. Teil der Planung seien ein transparentes Verfahren und eine frühzeitige Einbeziehung der Entscheidungsträger und der Bevölkerung in den Prozess, „um eine konstruktive Diskussion und hohe Akzeptanz zu erreichen“, heißt es. Auf der Internet-Plattform www.unser-nahverkehr.de können Interessierte sich über den aktuellen Stand des Projekts informieren und in Zukunft auch Kommentare hinterlassen.

Primäres Ziel für Rostock ist es demnach, neue Straßenbahnlinien zu erschließen. Fast schon in Stein gemeißelt ist die geplante Verbindung zwischen dem Stadtteil Reutershagen und dem Zoo. Die könne laut Berechnungen der Planer jedes Jahr mehr als eine Millionen Fahrgäste zusätzlich bringen – und das im Zehn-Minuten-Takt.

Ob die Trasse tatsächlich gebaut wird, stehe laut Matthias Schmechtig von der Nahverkehrsconsult allerdings noch nicht fest. Zwar habe die Rostocker Bürgerschaft im April beschlossen, dass es vorangehen soll und das Schienennetz ausgebaut werden müsse, um die Verkehrswende zu schaffen. Konkrete Entscheidungen stehen allerdings noch aus, die Planer analysieren zunächst Vorschläge.

S-Bahn-Strecke bis in den Seehafen bleibt unwahrscheinlich

Ebenfalls hoch im Kurs steht bei ihnen eine Verbindung zwischen der Hafenallee in Toitenwinkel und dem Stadtteil Gehlsdorf. Der S-Bahn in den Seehafen allerdings erteilte Schmechtig am Donnerstagabend eine klare Abfuhr. In den Augen der Planer sei es nicht ideal, die Strecke auf der Schiene zu bedienen. „Wir setzen da ganz klar auf den Bus“, sagte er.

Der soll laut Nahverkehrsplan künftig auch öfter von Rostock in den Landkreis fahren, nach Bad Doberan beispielsweise von 5 Uhr bis 21 Uhr alle 20 Minuten durchgängig. Bisher haben Berufspendler vor allem in den frühen Morgenstunden und am Abend das Nachsehen, weil die Linie 121 teilweise nur einmal in der Stunde fährt.

Das soll sich ändern. „Wir wollen mehr Fahrgäste gewinnen und auch zurückgewinnen“, sagte Thomas Nienkerk, Geschäftsführer der rebus Regionalbus Rostock GmbH. Das gelinge nur mit der Schaffung neuer Linien und der Verbesserung bestehender. Ein großer Erfolg sei bereits die Einführung des Rufbusses in Tessin und Gnoien sowie Teterow gewesen.

Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk will weitere Fahrgäste gewinnen. Quelle: Ove Arscholl

Und es soll weitergehen. Künftig müsse die Linie 104 häufiger zwischen Bad Doberan, Kröpelin und Kühlungsborn beziehungsweise Rerik fahren, skizzierte Mobilitätsplaner Timo Barwisch. Denn das sei auch eine touristisch wichtige Strecke. Rövershagen und Graal-Müritz sollen tagsüber durchgängig im 60-Minuten-Takt bedient werden, von Hinrichshagen sogar alle halbe Stunde ein Bus nach Rostock fahren.

Was den Landkreis generell betreffe, so Barwisch, sei es wichtig, den Feierabendverkehr zu stärken und dafür zu sorgen, dass Fahrgäste nicht am Stadtrand stehen gelassen werden oder zu häufig umsteigen müssen. Ein bekanntes Problem. Auch an Wochenenden und feiertags sei die Taktung häufig zu dünn, sagte dazu Schmechtig.

Angst vor massiven Preiserhöhungen unbegründet

Sorge, dass die Ticketpreise massiv erhöht werden, wenn die Busse öfter fahren, müsse aber niemand haben, so der Planer. „Die Preise sollen ja auch so attraktiv bleiben, dass Menschen umsteigen.“ Natürlich müsse alles im Einzelfall angeschaut werden. Die Betriebskosten für einen Bus beliefen sich im Schnitt auf 230 000 Euro im Jahr. Das müsse sich für die Verkehrsbetriebe wie Rebus und die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) rechnen.

Auch das ist Teil des Nahverkehrsplans: die Finanzen. Denn neue Strecken können nur mit Hilfe von Fördermitteln gebaut werden. Das betonte auch Romuald Bittl, Dezernent für die Entwicklung des Landkreises unter Landrat Sebastian Constien (SPD). Deshalb müsse gut überlegt werden, wo und wie investiert wird.

Romuald Bittl ist Dezernent für Kreisentwicklung und Wirtschaft im Landkreis Rostock. Quelle: Sabine Hügelland

Zur Debatte stehen in Rostock neben einer Strecke von Reutershagen zum Zoo und der Verbindung Toitenwinkel – Gehlsdorf nämlich auch eine neue Linie im Westen von Evershagen und Lichtenhagen oder gar eine Straßenbahn nach Biestow, wenn dort doch noch so viele neue Häuser – ein ganz neuer Stadtteil – entstehen sollte, wie vor einigen Jahren unter Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) angedacht.

Rostocks amtierender Rathauschef bezeichnete die Verkehrswende als Herausforderung für die gesamte Gesellschaft und lobte die Entscheidungen, die die Rostocker Bürgerschaft bereits gefällt hat. Ob die sich am Ende auch für die Straßenbahn von Reutershagen zum Zoo entscheidet oder eine andere Linie als noch lukrativer – für Fahrgäste, Wirtschaft und Umwelt – eingestuft wird, muss sich zeigen. Laut dem gemeinsamen Nahverkehrsplan von Hansestadt und Landkreis Rostock könnte mit der Realisierung der Strecke frühestens 2030 gerechnet werden, also dem Beginn der Bauarbeiten. Und auch der Plan befindet sich erst in Phase zwei von fünf und wartet noch auf seine Fertigstellung.

Von Katrin Zimmer