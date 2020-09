Bützow

Wirklich alles auf dem Weg der Besserung beim Wachpersonal in den Haftanstalten des Landes? Diese Version erzählt das Justizministerium. Eine völlig andere kommt aus der JVA Bützow. Dort hat Anstaltsleiter Frank Grothjohann im August wegen fehlender Beamter „ Mehrarbeit“ für den Rest angeordnet.

Demnach gebe es „Personalvakanzen von aktuell 45 Bediensteten“; knapp ein Viertel der 224 rechnerisch nötigen im Vollzugsdienst, die zur „Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung“ erforderlich wären, schrieb er an die Belegschaft (liegt der OZ vor). Dies sei „mit dem zur Verfügung stehenden, dienstfähigen Personal nicht zu kompensieren“.

Widerspruch zu Zahlen zwischen JVA und Ministerium

Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssten die Anwesenden mehr arbeiten. Auf dem Papier seien 194 Beamte vorhanden; durch Krankheit, Dienstunfähigkeit, Ruhestand oder „Aufgaben im Verwaltungsbereich“ seien aber viele gar nicht im Wachdienst einsetzbar.

Beamte bestätigen den Zustand. Vor allem in brenzligen Situationen könne der Personalmangel zum Problem werden. Denn nicht selten seien die Hafthäuser mit Beamten nur halb so stark besetzt wie vorgegeben. Die Gefangenen merkten dies natürlich. Folge sei auch Gewalt.

Das Justizministerium kommt dadurch in Erklärungsnot. Die Zahlen des JVA-Leiters seien „alt“, erklärt Abteilungsleiter Stephan Hagemann. Er rechnet vor: Ab 2021 werde es durch mehr Ausbildung noch mehr Neueinstellungen geben.

Linke: Berufsbild nicht attraktiv genug

Scharfe Kritik übt die Opposition im Landtag. „Wir kritisieren seit Jahren die zu geringe Personalausstattung in den Justizvollzugsanstalten“, sagt Jacqueline Bernhardt (Linke). Über Jahre sei die Ausbildung von Beamten vernachlässigt worden. Zudem führe ein „wenig attraktives Berufsbild“ dazu, dass es kaum Nachwuchs gab. Nicht nur in der JVA Bützow, sondern auch in anderen Anstalten sei die Personalsituation weiterhin „angespannt“.

Von Frank Pubantz