In der Justizvollzugsanstalt Bützow (Kreis Rostock) ist es am vergangenen Wochenende zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Gefangenen gekommen. Dabei verletzten sich insgesamt drei Häftlinge. Wie die Pressesprecherin des Justizministeriums, Juliane Söhnchen, auf Nachfrage bestätigte, sei es am Samstag und Sonntag in der Haftabteilung A der JVA zu den Zwischenfällen gekommen.

Ihren Angaben zufolge gab es am Samstag während des Aufschlusses zwischen Untersuchungsgefangenen eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Folge ein syrischer Gefangener an der Hand und ein tunesischer Gefangener am Kopf sowie an der linken Hand verletzt wurden. Die beiden Häftlinge mussten ärztlich versorgt werden. „Einer von ihnen befindet sich noch zur Anschlussbehandlung in einem Krankenhaus“, erklärte Söhnchen.

Weitere Auseinandersetzung am Sonntag

Nur einen Tag später, am Sonntag, wurde im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen zwei weiteren Untersuchungsgefangenen (polnischer und syrischer Abstammung) dem polnischen Gefangenen eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt, die nicht lebensbedrohlich war und auch keine Behandlung im Krankenhaus erforderte.

Der Verletzte wurde in der JVA Bützow ärztlich versorgt. Nach internen Informationen soll die Tat mit einer Rasierklinge begangen worden sein. Nach den Vorfällen wurden die in die Zwischenfälle verwickelten Inhaftierten räumlich voneinander getrennt. Söhnchen betonte, dass innerhalb der JVA besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet wurden. Die Ermittlungen zu den Vorkommnissen dauern gegenwärtig an.

