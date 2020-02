„Judensau“-Urteil: Darf antisemitische Skulptur in Bützower Kirche bleiben?

Bützow

Die Diskussion um ein Urteil aus Sachsen-Anhalt lenkt den Blick nach Mecklenburg-Vorpommern. Das Oberlandesgericht Naumburg hatte vor wenigen Tagen die Berufungsklage eines Mannes zurückgewiesen, der eine mittelalterliche Schmähskulptur an der evangelischen Stadtkirchengemeinde Wittenberg entfernen lassen wollte. Das Motiv darauf war im Mittelalter weit verbreitet und wird oft als „Judensau“ bezeichnet. Auch in der Stiftskirche Bützow ( Landkreis Rostock) gibt es so eine Darstellung.

Hier ist Johanna Levetzow seit vier Jahren Pastorin. Die 37-Jährige stellt sich insbesondere seit zwei Jahren jedem Gespräch über das Relief, denn erst im Zuge von Restaurierungsarbeiten war es wieder gut sichtbar geworden.

„Judensau“ soll Glauben verhöhnen

Das Steinrelief, datiert auf das Jahr 1314, ist in etwa zehn Meter Höhe angebracht und im Kirchenraum stehend schwer zu erkennen. Es zeigt Menschen, die anhand ihrer spitzen Hüte als Juden zu identifizieren sind. Sie gruppieren sich um eine Sau. Besonders auffällig ist eine Figur, die ihre Hand in den Anus des Tieres zu halten scheint. Eine weitere isst die Exkremente des Schweins.

In Deutschland soll es noch etwa dreißig ähnliche Skulpturen geben. Geschaffen wurden sie, um Juden auszugrenzen und ihren Glauben zu verhöhnen. Das Schwein gilt im Judentum als unrein. Ausgehend von diesen Darstellungen entstanden später Schimpfwörter wie „Judenschwein“ oder „Saujude“. Wer sie heute benutzt, macht sich strafbar.

Menschen fühlen sich „zu Recht“ beleidigt

Und dennoch ist die Figurengruppe weiterhin in Bützow zu sehen. „Wir haben vor zwei Jahren eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, die sich mit dem Thema auseinandersetzt“, so die Pastorin. Es habe durchaus auch Stimmen gegeben, die eine Entfernung abgewogen haben, eine konkrete Forderung habe es jedoch nicht gegeben.

„Es ist nicht nur eine Gerichtsentscheidung, sondern auch eine Diskussion über Werte und eine Auseinandersetzung mit schändlicher Kirchengeschichte“, ist Johanna Levetzow überzeugt. „Wir Christen predigen Nächstenliebe und stehen in einer Linie mit dem Judentum. Die Vergangenheit ist nie vergangen.“ Es sei gut, mit einem langen Gedächtnis in die Zukunft zu gehen. Ja, ihr begegnen Menschen, die sich beleidigt fühlen: „Und das natürlich zu Recht.“

Johanna Levetzow, Pastorin in Bützow Quelle: Juliane Schultz

Abbildung ist Grenzüberschreitung

Ein Aspekt, der auch für Cordelia Heß entscheidend ist. Die Professorin für Nordische Geschichte forscht an der Universität Greifswald zu Antisemitismus in langen historischen Linien. Sie kennt zahlreiche beleidigende Darstellungen von Juden, etwa in mittelalterlichen Gemälden, doch die Schmähung einer religiösen Gruppe durch die Abbildung mit Schweinen sei für sie eine Grenzüberschreitung.

Persönlich sei sie der Meinung, dass diese Form der Darstellung aus dem öffentlichen Raum verschwinden sollte: „Der Bildtypus der ’Judensau‘ ist per se beleidigend. Juden werden als hässliche Karikaturen in einem sexualisierten Kontext mit dem Tier dargestellt.“

Heß plädiert deshalb dafür, die Skulpturen lieber in Museen zu zeigen und stärker in einen wissenschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Als sie die Stiftskirche in Bützow mit ihren Studenten besuchte, hatten diese angeregt, als ersten Schritt eine Informationstafel in der Kirche anzubringen.

„Wegschmeißen verändert die Geschichte nicht“

Eine Idee, die auch die „AG Relief“ hatte. „Wir haben uns entschieden, ein Faltblatt und eine Tafel zu erstellen“, erzählt Johanna Levetzow. „Wir wollen Geschichte nicht entsorgen oder vertuschen, sondern mit den Menschen darüber sprechen, welche Auswirkungen Judenhass haben kann. Auch Schulklassen würden dieses Angebot zur Diskussion gern annehmen.

Eine Haltung, in der die Pastorin und der Landesrabbiner übereinstimmen. Auch Yuriy Kadnykov sieht das Relief als guten Anlass, sich mit dem Thema Antisemitismus auseinanderzusetzen. Er setze auf Aufklärung: „Wir können ja auch nicht alle mittelalterlichen Bücher in einen Safe sperren. Sicher, das Relief könnte man wegschmeißen, aber das verändert die Geschichte nicht.“

Landesrabbiner Yuriy Kadnykov Quelle: Ove Arscholl

