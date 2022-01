Bad Doberan

Es war ein erfolgreiches Wochenende für Schüler und Lehrer der Kreismusikschule des Landkreises Rostock: Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ der Region Nord belegten sie zahlreiche erste Preise. Von den insgesamt 17 Teilnehmern aus der Kreismusikschule haben sich 11 für den Landeswettbewerb im März qualifiziert. 16 junge Musiker belegten in ihrer Kategorie den ersten Platz.

„Es ist unglaublich gut gelaufen“, sagt Ulrike Bennöhr, Leiterin der Musikschule. Bereits im August hätten die Vorbereitungen für den Wettbewerb begonnen. „Dann haben die ersten Teilnehmer zurückgezogen.“ Grund war entweder Krankheit der Schüler selbst, der Lehrer, der Spielpartner oder Quarantäne. „Es gab viele Hürden in der Vorbereitung“, sagt die Schulleiterin. „Nur die, die es ganz doll wollten, waren am Wochenende dabei. Sie haben auch in Quarantäne geübt und sind über sich hinausgewachsen.“

Coronabedingt fand der Wettbewerb unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Teilnehmer durften lediglich eine Begleitperson mitbringen. „Ohne die Unterstützung der Eltern würde es nicht funktionieren.“ Alles sei besser, als den Wettbewerb ausfallen zu lassen.

Nur halb so viele Teilnehmer

In diesem Jahr beteiligten sich etwa 60 Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Rostock. In den Vorjahren hatten etwa doppelt so viele an dem Wettbewerb teilgenommen.

Jarno Buchhäusel erreichte in der Kategorie Violine 25 Punkte – die höchstmögliche Punktzahl – und qualifizierte sich für den Landeswettbewerb. Ebenso Lorenz Böhm in der Kategorie Viola. Auch Gustav Umblia qualifizierte sich. Matti Neumann belegte in der Kategorie Percussion in der Altersgruppe 3 einen ersten Platz. Ebenso wie Anna Höglinger in der Kategorie Gesang (Pop). Auch sie darf zum Landeswettbewerb fahren. In derselben Kategorie erreichte Klavierspielerin Josefine Zemke Platz 2 in der Altersgruppe 4. Als Erstplatzierte in der Altersgruppe 6 fährt Martha Hasselberg (Gesang) ebenfalls zum Landeswettbewerb. Auch sie bekam einen Sonderpreis für die Höchstpunktzahl.

In der Kategorie „Duo Klavier und ein Blasinstrument“ siegten Elias Burchard und Annika Wendt (Altersgruppe 1b) sowie Paul Wilhelm Wittig und Letizia Broszio (Altersgruppe 3). Die Gitarrenspielerinnen Sena Mousa und Antonia Kleingarn (Altersgruppe 2) waren als Zupfensemble erfolgreich und dürfen ebenfalls beim Landeswettbewerb antreten. Das darf auch das Ensemble „Alte Musik“, bestehend aus Marlene Riedel, Leander Pohl, Isabella Brackertz und Silas Barkowski.

„Es war ein schöner Wettbewerb“, sagt Ulrike Bennöhr. „Die Schüler wollten sich präsentieren und hatten Lust, zu spielen.“

