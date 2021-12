Bad Doberan/Kühlungsborn/Bargeshagen

Der Landkreis Rostock zieht die Notbremse und wechselt in die Warnstufe „Rot plus“: Weil es weiter viel zu viele Corona-Infektionen gibt, bleiben Kinos, Theater, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Indoorspielplätze sowie weitere Einrichtungen im Freizeit- und Kulturbereich ab diesem Samstag geschlossen. Am Freitagabend lag die Sieben-Tages-Inzidenz der Neuansteckungen bei 514,1. Die verschärften Regeln gelten vorerst bis 15. Dezember.

„Es ist absolut lächerlich, wie die Politik einmal mehr mit der aktuellen Lage umgeht“, sagt Karsten Luther, der neben dem „fit+“ am Walkmüller Holz in Bad Doberan weitere fünf Fitnessstudios im Landkreis Rostock betreibt. „Es werden wieder die gleichen Fehler gemacht wie schon in den vergangenen fast zwei Jahren – das ist purer Aktionismus.“

Denn die notwendigen Schließungen von Fitnessstudios mit hohen Infektionszahlen im Landkreis zu begründen, sei schlichtweg falsch, meint Luther und fragt: „Wozu wurde so viel Geld für die Luca-App ausgegeben, wenn die Daten daraus offenbar gar nicht ausgewertet werden?“

Mögliche Infektionen in Fitnessstudios habe es demnach zu lediglich 0,7 bis 0,8 Prozent gegeben, macht der Unternehmer deutlich: „Und dabei handelt es sich auch nur um Warnungen.“ Menschen, die aktiv etwas für ihre Gesundheit tun wollten, werde es wieder einmal sehr schwer gemacht: „Die sollen dann jetzt bei Kälte, Sturm und Schneeregen draußen joggen gehen – super Idee.“

Joho-Park schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

Betroffen ist auch der Joho-Park in Bargeshagen. „Wir müssen ab Samstag schließen, weil wir zum Freizeitsektor gehören“, erklärt Betriebsleiter Jens Lehmann. „Wir sagen gerade alle Kindergeburtstage und auch weitere Buchungen ab.“ Denn zum Joho-Park gehören neben der Pandino-Spielwelt die Bolzarena, ein Fitnessstudio und eine Bowlingbahn. „Ob wir Richtung Weihnachten überhaupt noch mal öffnen können, ist Stand heute überhaupt noch nicht klar“, so Lehmann.

Musste im Bargeshäger Joho-Park in den vergangenen Tagen schon Umsatzeinbußen von mehr als 60 Prozent verkraften: Betriebsleiter Jens Lehmann. Quelle: Lennart Plottke

Im Zuge dieser erneuten Schließung seien alle Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt worden: „Wenn man nur noch 30, 40 Prozent der normalen Umsätze hat, kann das irgendwann nicht mehr aufgefangen werden.“ Denn schon vor der jetzt verkündeten Zwangspause hätten sich die verschärften Corona-Maßnahmen wie etwa die 2G-plus-Regelung auch im Joho-Park deutlich bemerkbar gemacht, betont der Betriebsleiter: „Wir hatten weniger als 50 Prozent unserer normalen Besucherzahlen – viele Leute haben einfach keine Lust auf noch einen zusätzlichen Test.“

Dabei habe man am Joho-Park sogar ein eigenes Testzentrum mit geschultem Personal eingerichtet, macht Lehmann deutlich. Dieser Aufwand habe sich zumindest in einem Bereich gelohnt: „Bei den gebuchten Kindergeburtstagen hatten wir tatsächlich null Absagen – wenn du deinem Kind diese Feier versprochen und lange geplant hast, nimmst du auch eher einen Corona-Test in Kauf.“

Politik auf dem Rücken der Geimpften

„Ich wundere mich, dass sich jetzt alle über die hohen Zahlen wundern“, sagt Peer Kretzschmar, der in Kühlungsborn das Ostseekino betreibt. „Das war doch schon im Sommer abzusehen – dafür brauchte man eigentlich nur Mathekenntnisse zweite, dritte Klasse.“ Es sei ein Armutszeugnis, dass viele Länder im Ergebnis weitaus besser mit der Pandemie umgegangen seien als Deutschland und jetzt besser dastünden, so Kretzschmar: „Leider war vielen Politikern offenbar die Wahl wichtiger als der Kampf gegen Corona – es ist schade, dass wir Geimpften das jetzt wieder aushalten und ausbaden müssen.“

Peer Kretzschmar muss sein Ostseekino in Kühlungsborn ebenfalls wieder schließen. Quelle: Frank Söllner

Dass er sein Kino nun erneut schließen müsse, mache für ihn fast keinen Unterschied mehr, betont der Unternehmer: „Nachdem wir die 2G-plus-Regel anwenden mussten, haben wir noch zehn Prozent der sonst für diese Jahreszeit üblichen Besucher bei uns begrüßt – das kam schon einem Lockdown gleich.“ Letztlich gehe es ohnehin nur um Geld und Dividende, ist Peer Kretzschmar überzeugt: „Am Wochenende dürfen tatsächlich 15 000 Leute in Fußballstadien – so bekommt man doch keine Pandemie in den Griff.“

Ständig wechselnde Corona-Auflagen

Mit Blick auf seine Anstrengungen in den vergangenen Monaten fühle er sich „wie der letzte Trottel“, sagt Fitnessstudio-Betreiber Karsten Luther: „Wir haben für mehrere 10 000 Euro Luftreiniger gekauft, haben überall Hygienestationen aufgestellt – aber allein die unterschiedlichen Vorgaben immer wieder so schnell umzusetzen, war eigentlich schon eine Zumutung.“

Während das 2G-Gebot von seinen Kunden noch halbwegs angenommen wurde, ging nach der Verschärfung auf 2G plus fast gar nichts mehr: „Wir hatten zuletzt eine Auslastung von weniger als 30 Prozent.“ Was dazu kommt: „Die Test-Infrastruktur war und ist doch gar nicht da“, macht Luther deutlich. „Ich habe mich sogar beim Landkreis Rostock dafür beworben, an meinen Standorten in Bad Doberan und Kröpelin Container aufstellen zu dürfen, damit die Testzentren nicht nur in der Innenstadt stehen, sondern die Leute kurz an der B 105 ranfahren können – keine Chance.“

Die Menschen seien nach fast zwei Jahren Pandemie müde, sagt Karsten Luther: „Man wird auch selbst psychisch krank davon.“ Jetzt müsse er also erneut zu seinen sechs Studios fahren und sie alle wieder zumachen: „Es kotzt mich nur noch an.“

Von Lennart Plottke, Anja Levien