Kühlungsborn

Einen Corona-Test im eigenen Auto machen lassen: Das ist ab sofort im neu errichteten Zentrum für Covid-19-Antigen-Schnelltests im Heinrich-Schreiber-Ring, nahe der Umgehungsstraße Grüner Weg in Kühlungsborn möglich. Es hat wochentags von 7 bis 16 Uhr geöffnet – und ist nicht zu übersehen. Schon an der Umgehungsstraße fallen die blauen Aufsteller mit großer weißer Schrift auf. Sie weisen Ortsunkundigen den Weg zur Teststrecke.

Wer kann sich testen lassen und was kostet das?

Das Testzentrum steht allen Personen offen, die symptomfrei sind. Wenn Symptome vorhanden sind, die auf eine Coronainfektion hinweisen, etwa Husten, Fieber, Schnupfen oder eine Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, darf nicht getestet werden. Diese Personen sollten sich direkt an ihren Hausarzt wenden. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gilt: nur in Begleitung ihrer Eltern oder mit Einverständniserklärung.

Große Schilder weisen auf die Zufahrt zum Testzentrum in Kühlungsborn hin. Quelle: Rolf Barkhorn

Seit dem 8. März 2021 können sich alle Menschen in Deutschland ohne Symptome mindestens einmal in der Woche kostenlos testen lassen. Es entstehen also keine Kosten.

Anmeldung erfolgt online

Wie der Antigen-Schnelltest im Drive-in-Verfahren funktioniert, erklärt Stefanie Zielinski, Bürgeramtsleiterin der Stadtverwaltung Kühlungsborn: „Testwillige wählen sich zunächst online unter www.kborn-testet.de oder unter www.testzentren-mv.de einen geeigneten Tag aus. Auf der Seite werden keine konkreten Zeiten vergeben, aber die freien Testkapazitäten für den Tag und das ausgewählte Zentrum werden angezeigt.“

Die Anmeldung erfolgt online. Quelle: Rolf Barkhorn

Parksituation

Wer den Abstrich lieber als Fußgänger über sich ergehen lassen will, der kann sein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe auf dem kostenlosen städtischen Parkplatz abstellen. Wer im Auto sitzen bleiben möchte, muss kurz nach der Einfahrt in den Schreiber-Ring rechts abbiegen, fast um das gesamte Gelände herumfahren, um dann im hinteren Abschnitt die Einfahrt zu erreichen. Auf keinen Fall dürfe auf der Straße, die das Gelände umgibt, geparkt werden. Das könnte auch zu Lasten des benachbarten Wohngebietes zu unnötigen Staus führen, warnt die Amtsleiterin.

So läuft der Testabstrich

Die Zufahrten zu den sieben Pkw-Boxen sind durch Gitter getrennt. In der Box angekommen, weist sich die testwillige Person zunächst aus. Ein vom Deutschen Roten Kreuz geschulter Mitarbeiter führt dann den fachgerechten Abstrich per Wattestäbchen aus. Danach kann die Box wieder verlassen werden.

Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski lässt sich testen. Horst Schünemann (r.) wurde vom DRK als Tester ausgebildet. Quelle: Rolf Barkhorn

Keine langen Wartezeiten für das Testergebnis

Das Ergebnis erhalten die in ihren Fahrzeugen Getesteten überwiegend online, auch um unnötige Staus zu vermeiden. Für Fußgänger, Radfahrer und Gehbehinderte sind an der westlichen Stirnseite der Zeltkonstruktion gesonderte Zugänge eingerichtet. Wer hier nach dem Test etwas wartet, kann auch vor Ort einen Ausdruck mit dem Testergebnis mitnehmen.

Probelauf mit 50 Testwilligen

In einem ersten Probelauf für Autofahrer und Fußgänger wurden am Montagvormittag etwa 50 Personen getestet, darunter überwiegend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, aber auch Kühlungsborner, die sich vorher angemeldet hatten oder sich spontan entschlossen. Zwei der insgesamt sieben Boxen wurden zum Anfang erst einmal für das Testen von Autofahrern genutzt. Ob es unter den Testergebnissen auch Anzeichen für Covid-19-Infektionen gab, war aus Datenschutzgründen nicht zu erfahren.

Unter den Kühlungsbornern, die sich am ersten Tag testen ließen, war auch Wieland Rahn. Zur Prozedur des Abstriches meinte der 62-Jährige: „Das ist kein angenehmes Gefühl und schon gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde es gut, dass es in Kühlungsborn jetzt die Möglichkeit gibt und ich freue mich über mein Testergebnis, das ist negativ!“

Wieland Rahn (62) hat sich testen lassen. Quelle: Rolf Barkhorn

Auch Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) ließ sich den Testauftakt nicht entgehen. „Ich gehe davon aus, dass solche Tests noch lange Zeit notwendig sein werden. Wir sind mit unserem Testzentrum auch auf größeren Andrang eingestellt“, betont Rüdiger Kozian. Und Stefanie Zielinski ergänzt, dass bei Öffnung des Landes für den Tourismus perspektivisch auch Öffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche angedacht seien. Bis zu 1000 Tests am Tag werden derzeit angeboten, die Kapazität könne aber noch erhöht werden, heißt es.

Ob Anfahrt, Testen und Abfahrt, wie am Montag geübt, in wenigen Minuten vonstatten gehen, wird auch davon abhängen, wie der Untergrund höheres Fahrzeugaufkommen verkraftet. An einigen Stellen der Zufahrten gibt der weiche Boden schon nach. „Der Untergrund muss fest sein. Da müssen wir uns noch etwas einfallen lassen“, bemerkte Rüdiger Kozian.

Der Bürgermeister würde gern noch einen Schritt weitergehen und wenigstens eine Box des 60 x 10 Meter großen Zeltes auch für Impfungen mit Vakzinen gegen Covid-19 nutzen. „Wir hätten in Kühlungsborn genug pensionierte Ärzte, die das freiwillig übernehmen würden“, weiß er. Aber die Entscheidung zu solch einem Angebot obliegt dem Landkreis. Immerhin verkündete die Behörde in einer Pressemitteilung der vergangenen Woche die Absicht, die Impfkampagne „beschleunigen“ zu wollen. Kühlungsborn wäre dafür eine gute Adresse.

Von Rolf Barkhorn