Mit einem ersten Probelauf wurde am Montagvormittag die neue Drive-in-Zentrale für Covid-19-Antigen-Schnelltests in Kühlungsborn eröffnet. Hier sind ab sofort bis zu 1000 Tests am Tag möglich – und bald vielleicht auch Impfungen? Alle Infos zu Öffnungszeiten, Parkplatz-Situation und Ablauf.