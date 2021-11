Maßlow

Die wohlige Wärme des Ofens im Rücken und einen Espresso vor der Nase – so lässt es sich aushalten. Man braucht Zeit für den Atelierbesuch bei Hans W. Scheibner in Maßlow bei Wismar. Einige Momente, um den Blick schweifen zu lassen angesichts der Flut an Eindrücken. Kein Chaos, sondern der Blick in das volle Leben eines beeindruckenden Künstlers, gewachsen und sichtbar geworden über die Jahrzehnte an dem Ort, an dem er seit über vier Jahrzehnten arbeitet. Ein magischer Ort voller Theaterpuppen, Bilder, Fotos, Gesichter und Geschichten.

Zufälle im Leben

„Und dabei sind die Wände gerade frei geräumt“, lacht der Künstler angesichts der staunenden Augen des Gegenübers. 58 Bilder hängen bis zum 28. November im Kunsthaus Bützow. Hans W. Scheibner braucht den Platz für aktuelle Arbeiten. Großformatig gucken Christina Große, Pegah Ferydoni und Karsten Antonio Mielke von ihren Leinwänden – bekannte Fernsehschauspieler, die Scheibner portraitiert hat. Und dann fängt er an, von diesen unglaublichen Zufällen und menschlichen Begegnungen zu erzählen, die irgendwie sein Leben auszumachen scheinen.

Für diese Portraits sorgte seine Ausstellung zum 75. Geburtstag des Künstlers im Wismarer Filmbüro vor zwei Jahren. Dort wurde, Monate später, der Film „Kahlschlag“ gezeigt. Regisseur Max Gleschinski war dabei und von Scheibners Kunst begeistert. Und auf einem spielen sie – die Bilder – im neusten Film des jungen Regisseurs mit. „Und er hat mich gefragt, ob ich die Rolle des verstorbenen Vaters spielen könnte“, schmunzelt Scheibner.

Scheibners „Portraits“ in Bützow Noch bis zum 28. November sind die Portraits von Hans W. Scheibner im Kunsthaus Bützow, Lange Straße 20, zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 15 Uhr. An Feiertagen hat das Kunsthaus geschlossen. Gezeigt werden Malerei, Zeichnungen und Plastiken des Künstlers. In der ständigen Ausstellung im Kunsthaus Bützow sind Werke bekannter Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern und der Region zu sehen.

Schnelle Striche

Acht Mal habe Christina Große ihn als toten Vater gefunden, ihn geküsst und um ihn geweint, bis die Szene des ZDF-Spielfilms „Alaska“ perfekt im Kasten war. Im August und September wurde der Film auf der Mecklenburgischen Seenplatte abgedreht, mit Scheibner und seinen Bildern als unbewegliche Statisten. „Was für eine schöne Frau“, schmunzelt Scheibner beim Gedanken an die junge Schauspielerin. Was für ein Zufall.

Hans W. Scheibner hat die Schauspielerin Christina Große portraitiert. Quelle: Nicole Hollatz

„Und die Maskenbildnerin kannte mich, sie war mal meine Studentin.“ Er war unter anderem mal Gastdozent an der Berliner Schauspielschule „Ernst Busch“, Abteilung Puppenspiel, unterrichtete an einer Rostocker Kunstschule und an der Designakademie und lehrt immer noch Aktzeichnen an der Wismarer Hochschule. Zum Jungbleiben, zum Wachbleiben. Genauso wie seine Studierenden malt er den nackten Menschen vor sich, schnell und großformatig auf Karton, das Wesen und die Seele erfassend wie kaum ein anderer Künstler. Jeder Pinselstrich sitzt und ist nötig, keiner zu viel.

Menschenbilder

„Die Ideen kommen immer durch die Menschen“, erzählt er mit Blick ins Skizzenbuch. Erst in eines der ganz alten, dann in das vom letzten Jahr. Dazwischen sind viele. Scheibner, so scheint es, kennt Gott und die Welt. Die Menschen, denen er begegnet, wahrhaftig oder unnahbar aus der Ferne, werden ins Skizzenbuch gebannt und kommen, vielleicht, später auf die Leinwand.

Zu jedem Bild, zu jedem Mensch kann Scheibner etwas erzählen. Liebevoll und voller Bewunderung. Rabbi Wolff ist zu ihm für ein Portrait ins Atelier gekommen und am Ofen eingeschlafen. Nelly Sachs und Liselotte Herrmann hat er gemalt, nachdem die Berliner Humboldt-Universität aufgerufen hatte, sich mit den bekannten Frauen und Opfern des Nationalsozialismus zu beschäftigen. Hans W. Scheibner malt gegen das Vergessen. Manchmal malt er auch mit Wut im Bauch oder mit dem Finger in der gesellschaftlichen Wunde.

Wie bei Scheibners Treffen der kopflosen Politiker (man beachte die Merkelraute!), denen der dicke reiche Anzugträger mit Amerikaflagge auf dem Hut was einflüstert. Die blökenden Schafsherde steht daneben und guckt Fußball. Im Hintergrund gehen zwei Hochhäuser und der blaue Himmel in Flammen auf. Scheibner zeichnet und malt seine Sicht auf die Welt, macht Figuren, Theater, Skulpturen und mehr.

Kunstvolles Kopfschütteln

Der Künstler schüttelt den Kopf darüber, „wie die Welt gerade den Löffel abgibt.“ Auch das inspiriert jeden Tag aufs Neue, leider. Dazu Paul Gauguins ewig währende Fragen: „Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?“ Hans W. Scheibner schimpft auf Mitläufer und auf die, die wider besseren Wissens die Welt zugrunde richten. Nicht jedem gefallen seine Portraits, die mitunter ohne Auftrag, aber eben mit der Wut im Bauch entstehen.

„Seinen“ Papst malt er abwartend, stumm, unbeweglich. Daneben die Katze, die mit der symbolbeladenen, blutigen Dornenkrone spielt. „Nach jahrelanger Vögelei mit den Kindern ist die Kirche jetzt nicht mehr zu retten.“ Scheibner ist direkt in dem, was er sagt und tut. Gerhard Richter, den weltweit teuersten lebenden deutschen Künstler, hat er mit Schlitzohr portraitiert. 1962 bis 1966 hatte Scheibner sein erstes Atelier in Leipzig, zum Teil gemeinsam mit Richter, Hans-Hendrik Grimmling und Lutz Friedel.

Der Markt macht den Preis. Nicht die Kunst. Richter verdient mit wild auf der Leinwand verteilter Farbe richtig Kohle, Scheibner malt Menschen mit einer handwerklichen Kunst. Scheibner ist niemand, der sich und seine Kunst laut verkauft, der aus Scheiße unter dem Deckmantel der Kunst Geld machen kann. Dass nun, im Rentenalter, erstmals über so einen langen Zeitraum regelmäßig Geld aufs Konto fließt, ist ungewohnt. Die Zeiten, in denen Kunst, Luft und Liebe zum Leben reichen mussten, gab es genauso.

Hans W. Scheibners Antwort auf die Krise der katholischen Kirche. Ein unbeweglicher, stummer Papst und eine Katze, die mit der Dornenkrone spielt. Quelle: Nicole Hollatz

Tausendsassa

In den 1970ern und später arbeitete Scheibner als Bühnenbildassistent an der Berliner Volksbühne, ganz ohne Abitur und Studium. Das Studium in der Bühnenbildklasse in Leipzig und Berlin schloss er nicht ab, er bekam trotzdem Arbeit als Bühnenbildner in Anklam und Nordhausen. 1974, bei seiner ersten großen Ausstellung in Leipzig, hat er jedes einzelne Bild verkauft.

Als er daraufhin in Ahrenshoop ausstellen sollte, hatte er keine Bilder mehr und bekam dort ein Atelier, zum Malen und Ausstellen. Das ist lange her. Pendeln tut er immer noch, gedanklich zwischen Malerei, Bildhauerei, Theaterausstattung und Regiearbeit, den Puppen und dem Puppenspiel. Ein sympathischer Tausendsassa.

Ein Leben voller Kunst: Hans W. Scheibner inmitten seiner Bilder. Quelle: Nicole Hollatz

Angekommen in Wismar

1974 lernte er Künstlerkollegin Karin Zimmermann kennen und zog mit ihr nach Wismar. „Ohne sie würde ich wohl nicht mehr leben“, beschreibt er sein damaliges, umtriebiges und ungesundes Leben. Hier, im Norden, war er angekommen. Endlich. Die Familie baute das alte Schmiede- und Försterhaus in Maßlow bei Wismar aus, mit Platz für Kunst und Menschen. Mit einem Atelier, wo Scheibners Puppen von der Decke hängen können bis zum nächsten großen Auftritt.

„Die sind alle von der Dreigroschenoper“, erzählt er mit Blick an die Zimmerdecke. 1988 hat er Brechts Stück im Puppentheater Berlin zusammen mit Hartmut Lorenz inszeniert und ausgestattet. Die Inszenierung wurde verboten, Scheibner bei der Generalprobe abgeführt. Das Stück wurde trotzdem aufgeführt, mit der Musik von „Feeling B“, jetzt Rammstein.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stück verboten und ausgezeichnet

Auch ins Wismarer Theater durfte er zu der Zeit, so kurz vor der damals noch unerahnbaren Wende, nicht mehr. Sein Stück „Die Sonnenfinsternis“ erntete von den Genossen ein „Daumen runter“ und durfte nicht gezeigt werden, war aber schon für das Magdeburger Puppenspielfestival nominiert. Da holte das Stück, bei dem Scheibner Regie führte, den ersten Preis.

Auf die Anregung, er müsse diese, seine, Lebensgeschichten aufschreiben, wiegelt der Künstler ab. Er ist ein Erzähler, ganz spontan und aus dem Moment heraus. Wenn er anfängt, nachzudenken, würde er über die erste Seite nicht hinaus kommen. Und ja, man braucht Zeit für den Atelierbesuch in Maßlow. Dafür, den Blick schweifen zu lassen und den Geschichten, die nur so aus Hans W. Scheibner heraussprudeln, zu lauschen. Beides ist ein Genuss.

Von Nicole Hollatz