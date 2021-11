Rostock

Ein 23-Jähriger ist am Freitag am Rostocker Landgericht wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann hatte Mitte März in Güstrow versucht, einen Freund mit 29 Messerstichen zu töten. Es ging um 85 Euro Drogenschulden.

Das Gericht sah die Schuld des Angeklagten als erwiesen an und schmetterte damit den letzten gegriffenen Strohhalm, die Notwehr, ab. „Kevin R. lebt in einer Scheinwelt, er ist unzufrieden mit seinem Leben und tat nichts, um die Lebensführung zu ändern“, führte die Kammer aus.

Angeklagter stach 29 Mal zu

Kevin R. stand mit 85 Euro in der Kreide bei seinem Drogendealer. Daran ständig von diesem erinnert zu werden, brachte ihn schließlich zu dieser Tat. Er griff sich ein circa 25 Zentimeter langes Küchenmesser und stach 29 Mal auf den Körper des Bekannten ein – das stellte das Gericht fest.

Das Opfer, ein 24-jähriger Kampfsportler, war dem Angeklagten körperlich deutlich überlegen, weshalb R. zum Messer griff und ihn nur hinterrücks angreifen konnte. Bei einem „fairen“ Kampf wäre der Angeklagte deutlich unterlegen gewesen.

„Kevin R. griff ihn unvermittelt, hinterhältig und wuchtig an“, betonte der Richter. Er brach dann absichtlich den Schlüssel ab, damit das Opfer nicht aus der Wohnung flüchten konnte. Der Angegriffene lief dann ins Schlafzimmer und wollte die Polizei rufen. R. riss ihm das Handy aus der Hand und zerschmetterte es an der Wand. In einem unbeobachteten Moment kletterte der Schwerverletzte eine Regenrinne auf den Innenhof herunter und war so in Sicherheit. Der Mann musste neun Tage anschließend intensivmedizinisch betreut werden, hat Auswirkungen, die bis heute reichen. Die angeblichen „Erinnerungslücken“ des Angeklagten glaubte das Gericht nicht.

Die Spuren in der Wohnung sprächen eine eindeutige Sprache. Auch eine Notwehr – mit 29 Messerstichen - hielt das Gericht für nicht glaubhaft. „Sie haben mit Tötungsvorsatz gehandelt und waren bei der Tatbegehung klar bei Sinnen. Es war keine Tat im Affekt“, begründete der Richter. Das arg- und wehrlose Opfer sei heimtückisch angegriffen worden. Nur durch Zufall habe der Angegriffene überlebt.

Letztendlich folgte die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine lebenslange Haftstrafe forderte. Die Verteidigung kündigte an, in Revision gehen zu wollen.

Von Stefan Tretropp