Landkreis Rostock: CDU nominiert Stephan Meyer für Landratswahlkampf

Güstrow

Auf Landesebene dreht sich bei der CDU gerade das Personalkarussell, nachdem am Freitag Parteichef Vincent Kokert überraschend seinen Rücktritt erklärte. Zumindest im Landkreis Rostock haben die Christdemokraten jetzt allerdings eine Sorge weniger: Am Dienstagabend nominierte der Kreisvorstand einstimmig einen Kandidaten für die Landratswahl im September. Stephan Meyer, amtierender Beigeordneter und 1. Stellvertreter von Landrat Sebastian Constien ( SPD), geht für die CDU ins Rennen.

„Ich freue mich über dieses Ergebnis und den starken Rückhalt“, so Meyer nach der Nominierung. Er hoffe auf einen fairen, ehrlichen und sachorientierten Wahlkampf. Für ihn und die Fraktion ginge es nun darum, Inhalte zu konkretisieren und den Wählern näherzubringen, was ihm wichtig sei. „Denn ich möchte für den Landkreis etwas bewegen und zum Positiven verändern“, so der 41-jährige Familienvater, der mit Ehefrau und drei Kindern in Bützow lebt.

Verwaltungserfahrung im Kreis und in Schwerin gesammelt

Der CDU-Kandidat verfügt über jede Menge Verwaltungserfahrung. Seit 2015 ist er in Güstrow für den Landkreis tätig, kennt die Mitarbeiter sowie die Abläufe aus dem Effeff. Vorher war Meyer 15 Jahre in der Landesverwaltung unterwegs, unter anderem im Finanz- sowie im Umweltministerium. Zudem verfügt er über zwei Studienabschlüsse als Diplom-Verwaltungswirt (FH) und Diplom-Volkswirt. Letzteres Studium hätte er in Rostock absolviert, kenne also nicht nur den Kreis, sondern auch die Hansestadt aus eigenem Erleben. „Die Stadt-Umland-Beziehungen zu verbessern ist aber nur ein Punkt, der mir wichtig wäre“, so Meyer.

Viel nötiger sei es, im Landkreis selbst die soziale Infrastruktur zu verbessern. „Es ist gut, dass wir im Kreis wachsen und mehr Menschen zu uns ziehen. Aber dann müssen wir auch bei anderen Dingen wie den Kitaplätzen entsprechend nachsteuern“, so Meyer. Zudem seien funktionsfähige Schulen für ihn ein ebenso wichtiger Punkt – „das gilt auch, wenn sie nicht in Trägerschaft des Kreises, sondern der Gemeinden sind“.

Kandidat sei „klar in der Sache und in der Ansprache“

Kreisvorsitzender Torsten Renz war nach der Sitzung am Dienstagabend voll des Lobes für den CDU-Landratskandidaten: „Ich freue mich, dass wir mit Stephan Meyer einstimmig einen zielorientierten und kompetenten Kandidaten haben, der klar in der Sache und in der Ansprache ist“.

Die Bürger des Landkreises Rostock können am 6. September einen neuen Landrat wählen. Eine mögliche Stichwahl wurde auf Sonntag, den 20. September, terminiert. Wahlvorschläge sind bis zum 23. Juni, dem 75. Tag vor der Wahl, bei der Kreiswahlleitung in Güstrow einzu­reichen.

SPD setzt auf Amtsinhaber Constien

Fest steht: Amtsinhaber Constien wird sich auch bei der kommenden Wahl wieder für die SPD aufstellen lassen. Für ihn stimmten Mitte 2019 auf einer Mitgliedervollversammlung mehr als 88 Prozent der Sozialdemokraten. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. 2013 erreichte Constien in der Stichwahl gegen CDU-Bewerberin Katy Hoffmeister mit 50,7 Prozent der Stimmen die nötige Mehrheit. Die Amtszeit des Landrates beträgt sieben Jahre und endet am 12. November 2020.

Rostocker Rechtsanwalt tritt für die Linken an

Auch die Linke hat für die Wahl im September schon einen Kandidaten nominiert: Michael Noetzel (44) ist zwar erst Anfang 2019 in die Partei angetreten, will nun aber gleich Großes erreichen. Der Rostocker Rechtsanwalt, der derzeit im Landtag im NSU-Untersuchungsausschuss sitzt, will sich unter anderem für schnelles Internet einsetzen, die Verwaltung bürgerfreundlicher machen, den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und das Ehrenamt unterstützen.

Von Claudia Labude-Gericke