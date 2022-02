Satow

Die Angelrollen geölt, sorgfältig die Schnur ausgewählt und aufgespult, dazu noch die Vorfächer an den Montagen auf Haltbarkeit geprüft: Der Angelspaß im Landkreis Rostock kann losgehen. Und das für immer mehr Mitglieder im Kreisanglerverband Landkreis Rostock (KAV). Seit Pandemie und Lockdown einsetzten, habe das Interesse für das Angeln deutlich zugenommen, sagt KAV-Chef Heiko Krüger.

„Bis zu 50 neue Aufnahme-Anträge hatten wir allein im vergangenen Jahr zu bearbeiten“, zählte Krüger die neue Wachstumstendenz im Angelsport auf. „So sind wir mit knapp 1700 Mitgliedern in unseren 19 Vereinen auf der richtigen Saisonspur für 2022.“ Auf der zurückliegenden Delegiertenkonferenz sei sich über die anstehenden Aufgaben verständigt worden.

Theoretisches Wissen in der Praxis anwenden

Einbezogen seien viele neue Mitglieder, die nach Heimstudien während der Pandemie Fischereischein-Prüfungen ablegten oder gerade dabei sind, ihr theoretisches Wissen zu vervollständigen und nun in die Praxis des Angelsports eingeweiht werden wollen. „Eine gute Wahl, an der frischen Luft die Maske zu lüften und mal wieder ohne Schutz tief durchatmen zu können“, sagt der Verbandschef, erfreut, an den Ufern in frohe Gesichter sehen zu können. „Angler stehen sowieso bei gegenseitigem Abstand am Ufer, um sich mit den langen Ruten nicht zu behindern.

„Eine Vielfalt an Gewässern steht ihnen offen,“ sagte Krüger und betonte, dass begleitende Kinder bis zu 14 Jahren ohne den „Schein“ in der Tasche gerne mitmachen können. Der Kreisverband bewirtschaftet über 40 Gewässer, in denen reichlich vorkommende Fischschwärme das Fanggeschick der Petrijünger prüfen.

Auf den richtigen Köder kommt es an

„Jede Fischart setzt Kenntnis über eigenen Futtervorzug voraus, nach dem sich die Köder richten sollten,“ sagt Krüger. „Aale, Hechte, Zander und Barsche sind Räuber und mögen kleinere Fische oder andere Wassertiere, während Plötze, Brachsen, Schleie oder Karpfen eher auf Regenwürmer, Insektenlarven oder pflanzliche Kost stehen.“ Solche Feinheiten werden immer neu ausprobiert und können in guter Jugendarbeit an den Nachwuchs weitergegeben werden.

KAV-Gewässerwart Jan Taedcke (v.l.), Vereinschef in Hanstorf, mit seinen Helfern in der Jugendarbeit Robert Voßberg und Steffen Schubert. Quelle: Dietrich Grunzig

Mit dabei sind im Hanstorfer Angelsportverein Familienväter wie Robert Voßberg und Steffen Schubert mit ihren Söhnen, die auch schon bei einem Jugendtreffen in der Fischerei Hohen Sprenz mitwirkten, einem Ereignis, das sich in diesem Jahr am 20. August wiederholen soll. „So wie ebenfalls wieder am 23. April 2022 am See in Satow, wo sich Jung und Alt zum Gemeinschaftsstippen treffen wollen.“ Fortsetzungen solcher Ausrichtungen sind auch in Tessin, Dummerstorf und Schwaan an der Warnow geplant.

Vereine nutzen Wintermonate für Gewässerpflege

„Dem Angeln verbunden ist auf jeden Fall Gewässerpflege,“ macht Krüger deutlich. So würden in den Vereinen die Wintermonate genutzt, um überhängende, bis ins Wasser gerankte Sträucher zu stutzen oder vom Sturm gebrochene und ins Wasser gestürzte Bäume zu bergen. Mitunter seien dabei sogar Müllstellen mit weggeworfenem Küchengerät bis hin zum ausrangierten Kühlschrank am Fischwasser bereinigt worden. Zur Hege und Pflege in der Natur in und an den Gewässern stehen allein vom vergangenen Jahr 4862 Freizeit-Arbeitsstunden zu Buche, rechnete der KAV-Vorsitzende auf.

„So leisten Angelvereine mehr, als ,nur’ gemeinsam zu angeln, was vielen Menschen nicht bekannt ist,“ resümierte Diplombiologe Christoph Wittek vom Landesanglerverband (LAV), der in einem Infomobil von Verein zu Verein reist und Erfahrungswerte besonders in der naturverbundenen Jugendarbeit weitergibt.

Es sei wichtig, in den Kindern die Liebe zur Natur zu wecken. „Wir schützen, was wir nutzen.“ Dabei gehe es nicht allein darum, für das Fischen zu werben, sondern die Grundlagen im Fischereischein mit den zahlreichen biologischen Inhalten zu verstehen, stellt er klar. Der LAV mit seinen derzeit fast 45 000 Mitgliedern ist zugleich der größte Naturschutzverband in Mecklenburg-Vorpommern.

Auffrischung der Bestände mit Schleien und Karpfen

Der Kreisanglerverband erhält auch in diesem Jahr wieder viele junge Edelfische zur Bestandsauffrischung in den Seen und Teichen seines Wirkungsbereiches. Darunter sind auch die anspruchsvoll zu überlistenden Schleien und kräftig an der Angel kämpfenden Karpfen. Das Highlight des Angelfischens in der Nacht sind für den Petrijünger die Aale. Als Jungtiere nur wenige Gramm wiegend und in Bleistiftlänge ausgesetzt, sind sie erst nach vielen Jahren groß und frei für die Angel. Die anderen Arten wachsen schneller.

„Abwechselnd erfolgen in den Gewässern des Verbandes Bestandskontrollen,“ erläuterte Heiko Krüger. „So wissen wir immer, wie es um den Angelerfolg steht.“

Von Dietrich Grunzig