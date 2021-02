Güstrow

Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth ist nicht allein: Nachdem der SPD-Politiker am Montagabend erst nach kritischen Nachfragen im Kreistag zugab, vorzeitig eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten zu habe, hatte dies zu teilweise heftigen Reaktionen bis hin zu Rücktrittsforderungen geführt. Auch die CDU, Koalitionspartner der SPD im Landtag, hielt sich mit Kritik nicht zurück.

Nun ist klar: Auch Stephan Meyer (CDU), Vize-Landrat im Landkreis Rostock, ist bereits gegen das Coronavirus geimpft, obwohl er noch lange nicht dran gewesen wäre. Am Dienstagabend gab er bekannt: Er habe sich am 14. Januar eine Spritze geben lassen. „Aus heutiger Sicht bewerte ich dies kritisch, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte, die ich sehr begrüße“, sagt Meyer.

Impfstoff wäre offenbar nur noch kurze Zeit haltbar gewesen

Damals sei er im Impfzentrum tätig gewesen und kurz vor seiner Abfahrt von einem Impf-Arzt angesprochen wurden, ob er sich spontan impfen lassen würde. Es sei noch eine Impfdosis übrig gewesen. Trotz vielfältiger Bemühungen sei kein weiterer Impfkandidat der Priorität 1 in der Kürze der noch vorhandenen Zeit verfügbar gewesen, so der Politiker weiter. Der einmal als Spritze aufgezogene Impfstoff sei nur wenige Stunden haltbar.

Er verweist darauf, dass laut Corona-Impf-Verordnung von der Impf-Priorisierung abgewichen werden kann, „wenn dies zur kurzfristigen Vermeidung von Impfstoffverwurf notwendig ist“. Das sei der Fall gewesen. Meyer betont, dass andere vor ihm hätten geimpft werden sollen. Aber er sagt auch: „Keine einzige Dosis darf verworfen werden, denn jede ist ein Weg raus aus der Pandemie.“

Damals seien noch nicht alle Abläufe optimal gewesen, so der Vize-Landrat, aber inzwischen gebe es in den Impfzentren so gut wie keine kurzfristigen Situationen mehr, in denen die Ärzte vor der Wahl stehen: Impfstoff verwerfen oder von der Prioritäten-Regel abweichen.

Von OZ