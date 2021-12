Güstrow

Den siebten Tag in Folge trägt der Landkreis Rostock die Corona-Warnstufe Rot. Damit ist der Landkreis der zweite in Mecklenburg-Vorpommern, der als „rot plus“ eingestuft wird. Landrat Sebastian Constien (SPD) hat am Donnerstag daher noch mal verschärfte Regeln angekündigt. „Wir werden das ähnlich wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte machen.“ Am Freitag soll die entsprechende Bekanntmachung für die neuen Regeln veröffentlich werden, die dann ab sofort gelten.

Seit Mittwoch, 1. Dezember, gelten im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte andere Regeln als im Rest von Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben von Landrat Heiko Kärger (CDU) am Mittwoch blieb angesichts der hohen Zahlen und der Landesverordnung keine andere Wahl. Theater, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Kinos mussten schließen. Auch der Vereinssport wurde komplett eingestellt. Gaststätten und der Einzelhandel dürfen dagegen laut Kärger mit Auflagen für Genesene und Geimpfte weiter offen bleiben. In der Gastronomie gilt 2G plus, im Einzelhandel 2G. Lebensmittel- und Baumärkte sowie Drogerien bleiben für alle offen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen im Landkreis Rostock, die die Anzahl von Ansteckungen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen anzeigt, liegt am Donnerstag bei 502,6 – so hoch wie noch nie seit Pandemiebeginn. 198 Neuinfektionen wurden gemeldet. Die Sieben-Tagen-Inzidenz der Hospitalisierungen blieb unverändert zum Vortag bei 9,2.

Von Anja Levien