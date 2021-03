Der Landkreis Rostock möchte bereits diese Woche Termine für Lehrer und Erzieher anbieten, nachdem der Impfstoff Astrazeneca für weitere Gruppen freigegeben wurde. Die Hansestadt Rostock ruft gezielt Friseure, Fußpfleger und Co. an, die auch in Alten- und Pflegeheimen arbeiten, damit kein Impfstoff ungenutzt liegen bleibt. Alle Infos hier.