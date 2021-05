Brief an Innenminister Renz - Landräte in MV fordern mehr Geld für sich – und ernten harsche Kritik

Die Landräte in MV wollen mehr Geld für ihre Arbeit. Die Kreise seien groß, die Belastungen auch, die Bezahlung aber unterdurchschnittlich. Ist diese Forderung angemessen in Zeiten, in denen ihre Mitarbeiter in den Gesundheitsbehörden Tausende Überstunden angehäuft haben?