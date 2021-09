Rostock

Am 26. September 2021 ist Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben an dieser Stelle für Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl im Landkreis Rostock zusammengestellt. Sobald die Ergebnisse der Wahlen feststehen, finden Sie hier auch Grafiken zu Ihren Wahlkreisen. Im Landkreis Rostock sind die Wahlkreise 11, 12, 15 und 16.

Wie läuft die Landtagswahl ab?

Wählerinnen und Wähler gehen zum Wahllokal, das auf der Wahlbenachrichtigung steht. Dort erhalten diese Stimmzettel – für die Bundestagswahl und für die Landtagswahl. In der Wahlkabine können dann die Kreuze gesetzt werden. Jede Wählerin und jeder Wähler hat pro Wahl zwei Stimmen: Für den Direktkandidaten (auf der linken Seite) und einer Partei (auf der rechten Seite). Anschließend wird der Stimmzettel in die Wahlurne geworfen. Ab 18 Uhr folgt dann die Auszählung aller Stimmen.

Wann öffnen und schließen die Wahllokale?

Die Wahllokale in MV haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt wird in dem Wahlraum, der auf der Wahlbenachrichtigung angegeben ist.

Was muss zur Wahl mitgebracht werden?

Mitgebracht werden muss ein amtlicher Lichtbildausweis – Personalausweis, Reisepass oder Führerschein.

Welcher Partei kann ich bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern meine Zweitstimme geben?

Über die Zweitstimme werden die Listenmandate der einzelnen Parteien gewählt. Diese stehen in MV zur Auswahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU)

DIE LINKE

Bündnis90/Die Grünen (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Freier Horizont

Freie Wähler Mecklenburg-Vorpommern (FREIE WÄHLER)

Unabhängige für bürgernahe Demokratie (UNABHÄNGIGE)

Freiparlamentarische Allianz (FPA)

Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier! (TIERSCHUTZ hier!)

Partei für Gesundheitsforschung

Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)

Demokratie in Bewegung (DiB)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

WAHLKREIS 11

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 11?

Zum Wahlkreis 11 (Landkreis Rostock 1) zählen Bad Doberan, Kröpelin, Kühlungsborn, Neubukow, Gemeinde Satow, Amt Bad Doberan-Land und Amt Neubukow-Salzhaff.

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 11 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 11 gewonnen?

Das Direktmandat des Wahlkreises hat Stefanie Drese (SPD) gewonnen. 29,3 Prozent der Stimmen gingen damals an sie.

Alle Infos zur Bundestagswahl in diesem Wahlkreis finden Sie hier.

WAHLKREIS 12

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 12?

Im Wahlkreis 12 (Landkreis Rostock 2) können Wählerinnen und Wähler aus den Gemeinden Dummerstorf, Graal-Müritz, Sanitz sowie den Ämtern Carbäk, Rostocker Heide, Tessin und Warnow-West ihre Stimme abgeben.

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 12 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 12 gewonnen?

Dirk Stamer von der SPD hat bei der Landtagswahl 2016 29,4 Prozent der Erststimmen bekommen. Er bekam mit dieser Mehrheit das Direktmandat für den Wahlkreis.

Was die Wählerinnen und Wähler des Wahlkreises bei der Bundestagswahl beachten müssen, lesen Sie hier.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

WAHLKREIS 15

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 15?

Zum Wahlkreis 15 (Landkreis Rostock III) gehören Teterow und die Ämter Gnoien, Krakow am See, Laage, Mecklenburgische Schweiz und Schwaan

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 15 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Nils Saemann (SPD)

Torsten Renz (CDU)

Hans Müller (Die Linke)

Thomas Koch (AfD)

Jana Klinkenberg (Grüne)

Sandy van Baal (FDP)

Jürgen Dettmann (Freie Wähler)

Peter Reizlein (Bündnis C)

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 12 gewonnen?

Nils Saemann von der SPD hat das Direktmandat bei der Landtagswahl 2016 gewonnen. 29,5 Prozent der Stimmen gingen an ihn.

WAHLKREIS 16

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 16?

Zum Wahlkreis 16 oder Landkreis Rostock IV zählen Güstrow, Bützow-Land und Güstrow-Land.

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 16 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Jane Weber (CDU)

Wolfgang Rosenow (FDP)

Maxi Mohns (Die Basis)

Ingolf Mauer (Freie Wähler)

Steffi Burmeister (AfD)

Philipp da Cunha (SPD)

Roswitha Engelke (Grüne)

Karen Larisch (Die Linke)

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 16 gewonnen?

Philipp da Cunha von der SPD hat das Direktmandat bei der Landtagswahl 2016 gewonnen. 32,9 Prozent der Stimmen gingen an ihn.

Von sp