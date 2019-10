Güstrow

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Güstrow (Kreis Rostock) ist eine Leiche gefunden worden. Beamte haben Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung mit Todesfolge eingeleitet.

Das Feuer war am späten Dienstagabend in der Robert-Beltz-Straße aus zunächst ungeklärter Ursache im Anbau eines Einfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Es breitete sich von dort auf den Dachstuhl des zweistöckigen Gebäudes aus.

Körper bis zur Unkenntlichkeit verbrannt

Nach Abschluss der Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche in einem der Räume. Über die Identität des oder der Toten war zunächst nichts bekannt. An der Einsatzstelle war zu erfahren, dass in dem betroffenen Haus nur eine ältere Frau, um die 70 Jahre alt, lebte

Zwei angrenzende Häuser wurden vorübergehend evakuiert.

Von RND/dpa