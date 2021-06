Laage/Barth

Eine Retro-Transall C-160 in Sonderlackierung ist am frühen Donnerstagmorgen im schleswig-holsteinischen Hohn (bei Rendsburg) zu einer Abschiedstour durch Norddeutschland gestartet. Die Crew des Lufttransportgeschwaders 63 wird mit dem Transportflugzeug zwölf Stationen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern anfliegen, darunter auch die Flughäfen Trollenhagen bei Neubrandenburg (Ankunft etwa 13.40 Uhr), Anklam (14.00 Uhr), Barth (14.30 Uhr) und Rostock-Laage (14.55 Uhr), erklärt Geschwadersprecher Alexander Peters gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Die geplante Flugdistanz beträgt rund 1300 Kilometer.

Hintergrund: Die Ära der Transport-Propellermaschinen Transall bei der Luftwaffe geht nach mehr als 53 Jahren dem Ende entgegen. Der letzte Transall-Verband – der in Hohn – wird Ende des Jahres aufgelöst. Derzeit sind dort noch sieben Maschinen stationiert. In Spitzenzeiten waren es mehr als 30.

Luftwaffen-Geschwader in Laage begrüßt Transall

Die im Fliegerjargon auch als „Retrobrummel“ bezeichnete Transall C-160 mit der Kennung 50+40 wird einige Kilometer vor den jeweiligen Stationen von dem jeweiligen Geschwader vor Ort in Empfang genommen – unter anderem auch in Rostock-Laage, erklärt Peters. Die Überflüge über die Flugplätze sind in Formation geplant. Teilweise wird die Maschine auch einen Stopp-and-go absolvieren, also landen und gleich wieder starten – so zum Beispiel in Barth.

Airbus A400M und C-130J Hercules lösen Flugzeugtyp ab

Die Aufgaben der Transall-Maschinen werden zum Ende des Jahres vom Airbus A400M und künftig der C-130J Hercules übernommen. Ursprünglich sollte der diesjährige „Tag der Bundeswehr“ unter anderem in Hohn ausgerichtet werden. Pandemiebedingt wird es jedoch am 12. Juni den zweiten „Digitalen Tag der Bundeswehr“ auf dem Youtube-Kanal „Bundeswehr Exclusive“ geben, bei dem auch live aus Hohn berichtet wird.

Im August soll eine zweite Abschiedstour die „Retrobrummel“ nach Süddeutschland führen.

Von Thomas Luczak