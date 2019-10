Güstrow

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann wurde am Donnerstag festgenommen. Der 28-Jährige wurde von einem Detektiv dabei erwischt, wie er versuchte Waren im Wert von 500 Euro in einer Drogerie zu stehlen. Der Detektiv rief die Polizei. Diese konnten den Autoschlüssel des Diebes bei einer Durchsuchung finden. In dem nahe des Marktes geparkten Auto stellte die Polizei weiteres Diebesgut im Wert von 1 000 Euro fest. Bei den nachfolgenden Ermittlungen zeigte sich, dass der 28-Jährige bereits von der Polizei gesucht wurde.

Mehr zum Thema:

Güstrow: Fünf Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Polizei schnappt vier Fahrraddiebe in Güstrow

Von OZ