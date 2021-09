Rostock

Die Erntezeit hat begonnen, untrügliches Zeichen dafür, dass der Sommer sich allmählich seinem Ende entgegenneigt. An den Bäumen reifen die Äpfel und Birnen. Das ist traditionell auch die Phase des Jahres, in denen in den Mostereien von Mecklenburg-Vorpommern die arbeitsreichste Zeit des Jahres beginnt.

Wir haben uns in Unternehmen des Landes umgehört, bei denen Sie jetzt Ihre Früchte zu leckerem Saft verarbeiten lassen können. Welche Tipps Sie dabei unbedingt beachten sollten.

Große OZ-Karte mit allen Mostereien in MV

Satower Mosterei: Mehrere Außenstandorte und mobile Annahmestellen

Mit Beginn des Monats September fällt traditionell der Startschuss in den Mostereien. Das bestätigt Benjamin Peters von der Satower Mosterei. „Jetzt geht es allmählich los. Die Hocherntezeit läuft dann zwischen Ende September und Ende Oktober“, berichtet der Fruchtsaft- und Getränkemeister. Das Unternehmen in Satow, mit Außenstellen in Ribnitz-Damgarten, Wismar, Sanitz, Teterow und Rostock, erwartet ab sofort die Kunden.

Neben den stationären Annahmestellen sind die Satower auch in diesem Jahr wieder mit ihrer mobilen Mosterei unterwegs. Termine und Stationen können auf der Homepage www.satower-mosterei.de eingesehen werden.

Für jedes Kilo dankbar

Gängigstes Obst sind zu dieser Jahreszeit Äpfel, Birnen oder auch Quitten. Peters hat folgenden Tipp für Hobbygärtner und Fruchtlieferanten parat: „Die Früchte sollten reif sein und auf gar keinen Fall faulig.“ Bei Äpfeln sei die Reife beispielsweise an den braunen Kernen zu erkennen.

„Wir sind dabei für jedes Kilo dankbar“, sagt der Fachmann und wirbt dafür, keine Früchte an den Bäumen verkommen zu lassen. Erfahrungsgemäß eigne sich Streuobst ganz besonders gut für die Saftgewinnung. „Oft handelt es sich dabei um ganz andere und auch ältere Sorten. Die haben mehr Säure und Eigengeschmack“, meint Peters.

Garantiert: Saft aus den eigenen Früchten ab 50 kg

Pro zehn Kilo Abgabemenge gebe es für die Kunden zehn Flaschen Saft zum vergünstigten Preis. Auch Most aus den eigenen Früchten sei möglich. Das gehe dann ab einer Abgabemenge von 50 Kilogramm, so Benjamin Peters.

Peters erwartet in diesem Jahr eine eher unterdurchschnittliche Ernte. Das sei auch auf die Trockenheit in den vergangenen Jahren zurückzuführen, unter der die Bäume gelitten hätten. Zudem sei das Frühjahr etwas durchwachsen gewesen und daher waren weniger Bienen unterwegs, so seine Einschätzung.

Die Mostis gehen auf Tour

Auch bei den „Mostis“ in Ahrenshagen bei Ribnitz-Damgarten beginnt jetzt die Saftsaison. „Unsere erste Runde planen wir für den 6. September“, sagt Hendryk Miechowski. Kunden können vor Ort ihr Obst verarbeiten lassen.

Möglich sei aber auch, einen Termin in der Region abzuwarten. „Wir gehen nämlich auch auf Tour“, verrät der Inhaber. Zu finden sind die Mostis dann hauptsächlich zwischen Rostock und Stralsund. Wegen der maschinellen Voraussetzungen lohne sich für Kunden eine Abgabemenge ab 50 Kilogramm. Dabei sollte es sich ausschließlich um Kernobst handeln, so Miechowsky.

Birnen sollten noch hart sein

Er empfiehlt ebenfalls reife Früchte, weist aber daraufhin, dass Birnen noch hart sein sollten. Auch Äpfel eignen sich besser, wenn sie nicht als Fallobst, also ohne braune Stellen, angeliefert werden.

Sollte jemand eine größere Menge Obst abzugeben haben, kommen die Mostis auch gerne beim Kunden vorbei. „Möglich ist das ab einer Menge von 1500 Kilogramm“, versichert Miechowsky. Und noch einen Tipp hat er parat: „Wir raten Obstlieferanten, sich vorher bei uns einen Termin geben zu lassen und erst dann die Früchte zu pflücken.“ Das garantiere die Frische.

Terminvereinbarung sind bei ihm unter der Nummer 0176 / 232 440 44 möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.die-mostis.de.

Mosterei Süderholz: Erträge wohl in diesem Jahr kleiner

„Verhalten optimistisch“ gibt sich Daniel Bense. Der Inhaber der Mosterei Süderholz bei Greifswald geht ebenfalls davon aus, dass die Erträge in diesem Jahr etwas kleiner ausfallen dürften. Dennoch startet man auch dort in die Saison. „Ab dem 13. September sind wir auf unserem Standort im Ortsteil Griebenow für unsere Kunden da“, sagt Bense und rechnet bis Ende Oktober mit Kundschaft.

Die Mindestabgabemenge betrage dort 80 Kilogramm. „Dann ist die Presse einmal voll. Bei einer derartigen Menge sind etwa 50 Liter Saft zu erwarten“, verrät der Fachmann. Und auch Kombinationen zwischen verschiedenen Früchten seien möglich, beispielsweise empfehle er Apfel mit Rote Beete.

Daniel Bense rät Kunden, zuvor einen Termin unter 0151 / 262 55 260 zu vereinbaren. Die Früchte sollten möglichst frei von Erde oder anderen Anhaftungen sein. Und zu Birnen sagt er: „Wenn sie zum Essen noch zu hart sind, sind sie für uns genau richtig.“

Von Marco Schwarz