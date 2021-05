Rostock/Schwerin/Greifswald

„Wir sind froh, dass wir endlich wieder öffnen können“, sagt Heiko Brunner. Der Leiter des Kunstmuseums Schwaan freut sich, die Arbeiten von Helga Kaffke zeigen zu können. Dort sind in einer Kabinettausstellung zahlreiche Aquarelle der Künstlerin zu sehen, Landschaften und Ortsansichten aus Mecklenburg.

„Wir haben die Ausstellung extra um eine Woche bis zum 6. Juni verlängert“, so Heiko Brunner. Und die nächste Schau ist in Schwaan auch schon in Planung. Sie heißt „Direkt ans Meer“ und wird unter anderem Arbeiten von Hans am Ende und Paul Wallat präsentieren, Start soll am 12. Juni sein.

Die Schau „Unterwegs in Rostock“ öffnet am 1. Juni im Kulturhistorischen Museum

Am 1. Juni öffnen sich auch die Türen der Rostocker Museen wieder. Also auch für das Kulturhistorische Museum, für das Schifffahrtsmuseum Rostock und das Heimatmuseum Rostock. Im Kulturhistorischen Museum startet am 1. Juni die aktuelle Sonderausstellung „Unterwegs in Rostock. Stadtbildfotografie im Detail“, informiert Museumsleiter Steffen Stuth. Die Ausstellung nimmt sonst übersehene Details am Rande der historischen Fotografien unter die Lupe. Hier ist der Verkehr im Fokus. Der fotografische Blick auf das sich wandelnde Bild des Straßenverkehrs der letzten 150 Jahre soll ein spannendes Stück Rostocker Kulturgeschichte offenbaren.

Natürlich gelten auch in den Rostocker Museen die gängigen Corona-Regeln: Voraussetzungen für den Museumsbesuch ist „die Vorlage eines Nachweises eines tagesaktuellen Tests, der Genesung von einer Covid-19-Erkrankung oder der vollständigen Impfung“, informiert Stuth.

Neue stadtgeschichtliche Ausstellung in Rostock startet am 24. Juni

Darüber hinaus laufen im Kulturhistorischen Museum Rostock bereits die Vorbereitungen bei den Aufbauarbeiten für die neue Dauerausstellung „Stadtgeschichte auf Hochtouren“, die Ausstellung unter dem Thema „Rostock 1200 bis 1850“ soll am 24. Juni eröffnet werden, also am Rostocker Stadtgeburtstag. Die große Dauerausstellung stellt Fragen an die Rostocker Vergangenheit. Die Schau will hinter die Kulissen der Stadt und ihrer Bürger zwischen den Jahren 1200 und 1850 blicken.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kunsthalle Rostock zeigt Arbeiten von Michael Triegel

Auch die Kunsthalle Rostock öffnet ab dem 1. Juni. Dadurch ist die Ausstellung von Michael Triegel „Cur Deus – Warum Gott?“ noch für eine Woche für Interessierte erreichbar, informiert die Kunsthalle. Daneben läuft parallel bereits die Performance „Depot“ des österreichischen Künstlers Clemens Krauss. „Wir sind froh über diese Bandbreite“, sagt Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann. Bis zum 6. Juni bietet die Kunsthalle Rostock teilweise verlängerten Öffnungszeiten und vermehrt Führungen an. Da das Haupthaus wegen der Sanierung geschlossen ist, konzentriert sich die Museumsarbeit der Kunsthalle derzeit auf das Schaudepot.

Staatliches Museum Schwerin hat „Verführung Licht“ im Angebot

Die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern werden zum 1. Juni ihre Türen ebenfalls öffnen. Im Staatlichen Museum Schwerin kann neben den Sammlungen der Alten und Neuen Meister die Ausstellung „Verführung Licht – Medienkunst im Dialog mit Natur und Gesellschaft“ besucht werden. Auch die landeseigenen Schlösser öffnen wieder ihre Türen, vom Jagdschloss Granitz auf Rügen über Schloss Bothmer und dem Mirower Schloss bis zum Schloss Güstrow, in dem gerade eine Ausstellung mit Fotografien des Künstlers Gerhard Stromberg aufgebaut ist.

Sonderausstellung „Aus der Ferne“ startet in Güstrow

Die Ernst-Barlach-Museen in Güstrow sind ab dem 8. Juni wieder offen. Im Rahmen der Sonderausstellung „Aus der Ferne“ werden unter anderem Werke von Charlotte Berend-Corinth, Lotte Laserstein und George Grosz präsentiert, Künstler, die angesichts von Repressalien und Verfolgung durch das NS-Regime den Weg ins Exil wählten. Tickets für die neue Sonderausstellung können ohne Buchung eines Zeitfensters ab Wiedereröffnung der Museen direkt vor Ort erworben werden, informiert das Museum. Auch hier gilt: Der Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Coronatests ist für den Besuch erforderlich.

Parallel zu dieser Ausstellung werden in Güstrow in einer separaten Schau von Juni bis September Arbeiten von Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern gezeigt. Den Auftakt bilden Grafiken von Lydia Klammer und Papercut-Arbeiten der Illustratorin Claudia Burmeister, die unter dem Titel „Große, kleine Welt“ im Rundzimmer des Barlach-Atelierhauses präsentiert werden. Der Eintritt in diese Ausstellung ist frei.

Pommersches Landesmuseum in Greifswald hat zwei Ausstellungen im Angebot

„Nach dem Beschluss der Landesregierung öffnen wir unser Haus am 1. Juni wieder“, so Ann-Christin Kroeger vom Pommerschen Landesmuseum in Greifswald. „Es wird keine veränderten Öffnungszeiten geben.“ Aufgebaut sind derzeit die Ausstellungen „Geschichte Pommerns im 20. Jahrhundert“ sowie „Blutiges Gold. Macht und Gewalt in der Bronzezeit“. Nach den bekannten Vorgaben muss in Greifswald ein Negativtest, Genesungsbescheinigung oder der Impfausweis (Vollimpfung mit 2-wöchiger Wartefrist) vorgelegt werden – so ist auch die Regelung im Pommerschen Landesmuseum.

Kunstmuseum Ahrenshoop zeigt zwei neue Sonderausstellungen

Das Kunstmuseum Ahrenshoop ist ab 5. Juni wieder für Besucher geöffnet. Zu sehen sind zwei neue Sonderausstellungen: „Nah ans Wasser gebaut – Architekturikonen und der Meeresspiegel“ (bis 19.September) sowie „Margret Middell – Der Körper als Ereignis“ (bis 31. Juli). Letztere Schau würdigt mit etwa 50 Bronzen und Zeichnungen Margret Middells eindrucksvolles Lebenswerk der letzten 30 Jahre, sie entstand aus Anlass des 80. Geburtstags der Künstlerin. Der Kunstkaten in Ahrenshoop öffnet bereits am 1. Juni. Die derzeitige Ausstellung von Antje Fretwurst-Colberg heißt „Der Sturz der wilden Rosen“ und präsentiert Malerei aus sechs Jahrzehnten und wird noch bis zum 11. Juli zu sehen sein. Auch dort gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln und für den Besuch der Galerie ist ein negativer Coronatest notwendig.

Auch viele Galerien, Kunstvereine und kleinere Ausstellungsorte im Land haben sich auf die Öffnungsszenarien eingestellt. Als Beispiel dafür steht die Rostocker Galerie Amberg, die vom Kunstverein zu Rostock als Domizil genutzt wird. Die aktuelle Ausstellung „outlines and insides“ von Katharina Neuweg und Ines Schaikowski ist wieder geöffnet und bis 13. Juni zu sehen.

Von Thorsten Czarkowski