Güstrow

Nachdem es am Montagnachmittag zu einem schweren Messerangriff in einem Güstrower Wohnhaus auf einen 23-Jährigen gekommen war, sind am heutigen Dienstag vonseiten der ermittelnden Staatsanwaltschaft Neuigkeiten bekannt gegeben worden. Das Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr, für den Tatverdächtigen erließ das Amtsgericht Haftbefehl.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montag gegen 13.20 Uhr in der Wohnung des 23-Jährigen in der Güstrower Innenstadt zu einem Streit zwischen ihm und einem 22-Jährigen. Eine körperliche Auseinandersetzung eskalierte. „Der 22-jährige Tatverdächtige soll vom geschädigten Wohnungsinhaber mit einem Messer angegriffen worden sein, er hat sich gewehrt und dabei wurde der Geschädigte lebensbedrohlich verletzt“, teilte die Polizei mit.

Mann sprang blutüberströmt aus dem Fenster

Nach dem Angriff sprang der 23-Jährige blutüberströmt aus dem Fenster. Zu den Hintergründen des Streits wurde auch am Dienstag nichts bekannt. Laut Harald Nowack von der Rostocker Staatsanwaltschaft habe das Opfer 29 Messerstiche in Kopf, Hals und Rücken erlitten. Am Nachmittag erließ das Güstrower Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 22-Jährigen. Er kam umgehend in eine JVA.

Von Stefan Tretropp