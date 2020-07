Neue Barlach-Ausstellung in Güstrow: Verwertet, verwendet und verfremdet

Güstrow

Es ist mal ein ganz anderer Blick auf das Werk von Ernst Barlach (1870-1938). Die neue Sonderausstellung „ Barlach im Alltag – Alltag bei Barlach“ in Güstrow zeigt, welche Wirkungen das Werk des Künstlers auf unseren Alltag nimmt. Kuratiert haben die Ausstellung Magdalena Schulz-Ohm (Geschäftsführerin der Ernst-Barlach-Stiftung) und Franziska Hell, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Stiftung.

Welche Aussagen hat das Werk von Ernst Barlach heute noch? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, wenn man in die Ausstellung schaut, zu vielgestaltig sind die Exponate. Das Barlach-Werk hat in vielen Formen zu neuem Leben gefunden, darunter ist auch Kitsch: Denn der Auslöser der aktuellen Ausstellung war ein Wandkalender aus dem Jahr 1988, der vom damaligen LIW Güstrow (einem Landmaschinenreparaturbetrieb) herausgebracht wurde. Dekoriert war der Kalender mit dem Porträt von Ernst Barlach.

Anzeige

Barlachmotive auf Werbeartikeln keine Seltenheit

Die Darstellung von Barlachmotiven auf Werbeartikeln ist heute keine Seltenheit, denn dies ist auch eine Form der Aneignung. In der Größe imposant ist eine „ Glashäger“-Plakatwerbung aus dem Jahr 2019, die den Blickfang der neuen Ausstellung bildet. Sie nimmt einen klaren Bezug auf Barlach wichtigstes Werk, „Den Schwebenden“ nämlich. Ob das prägende Barlach-Kunstwerk werblich durch eine Flasche Mineralwasser ersetzt werden sollte, bleibt aber fragwürdig.

Weitere OZ+ Artikel

Eine große Werbefahne der Firma Güstrower Schlossquell, mit der Aufschrift „Das hätte Barlach auch gefeiert“, mit der Abbildung einer schwebenden Flasche hängt hinter der Barlach-Skulptur „Der Schwebende“ („Güstrower Ehrenmal“). Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die kommerzielle Verwertung ist bei Ernst Barlach ein großes Thema, denn die Urheberrechte an seinem Werk sind im Jahr 2008 abgelaufen. Das trägt heute dazu bei, dass Barlach-Kunst zwar vielerorts verwertet, verwendet und verfremdet wird, aber auch in der Zweit-, Dritt- oder Viertverwertung immer noch die Handschrift oder den Geist des Künstlers in sich trägt.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Künstlerisches neben Kuriosem

In der Ausstellung zu sehen ist auch ein Kerzenleuchter, die in Anlehnung an den „Schwebenden“ gefertigt wurde. In dieser Schau steht Künstlerisches neben Kuriosem, die ikonische Barlach-Werk ist zu sehen im Spannungsfeld zwischen Souvenir, Reproduktion und Kunst.

Bei der Pressevorabbesichtigung der Sonderausstellung „Barlach im Alltag - Alltag bei Barlach“ im Barlach-Museum ist der Leuchter „Der Schwebende“ von Jim Schütz (1995, Holz, Arbeit nach dem „Güstrower Ehrenmal“" von Ernst Barlach), zu sehen. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

„Die Kunstwerke Barlachs erfahren in der Gegenwart immer wieder Umdeutungen, die polarisierende Wahrnehmungsebenen und Nutzungskontexte eröffnen“, so Magdalena Schulz-Ohm. Selbst dann, wenn es ein Osterei mit einem Barlachporträt ist, das ebenfalls in der Schau zu sehen ist.

Ikonischer Charakter

Ein Fazit: Der ikonische Charakter, der vielen Werken von Ernst Barlach innewohnt, ist nicht totzukriegen, er verstärkt sich oft noch. Auch die Inspiration, die vom Künstler immer noch ausgeht, spielt eine große Rolle. Denn Ernst Barlach schuf in seinem Werk viele Motive, die nicht nur zu Ikonen wurden, sondern später in Nachfertigungen ein Eigenleben bekamen.

Ein Straußenei mit der Malerei „Schwebender im Güstrower Dom“ von Ursula Schultz (2013). Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Ein Beispiel dafür ist eine Styropor-Kopie des „Lesenden Klosterschülers“, die als Theaterrequisite in München verwendet wurde. Dort war sie für das Theaterstück „ Sansibar und der letzte Grund“ von Alfred Andersch eingesetzt worden, heute ist die Kopie in der Ausstellung zu sehen. Barlachs „Frierende Alte“ ist hier als nachgefertigtes Gipsmodell ausgestellt.

Nur einige Aspekte der neuen Schau, die die erste systematische Würdigung dieses großen Themenkomplexes sein soll. In Vorfeld der Ausstellung hatte es einen Aufruf gegeben, viele Exponate kommen aus privater Hand.

Bei der Pressevorabbesichtigung der Sonderausstellung „Barlach im Alltag - Alltag bei Barlach“ im Barlach-Museum, stellt Magdalena Schulz-Ohm (l), Geschäftsführerin, die Theaterrequisite „Lesender Klosterschüler“ aus den 1980 Jahren vor. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Kontroverse Ausstellung

Dass es eine kontroverse Ausstellung sein könnte, war im Vorfeld klar, auch deshalb wurden die Reaktionen wichtig. „Aus diesem Grund haben wir erstmals eine Kommentarwand in die Ausstellung integriert, die zu einer lebendigen Diskussion einlädt“, so Magdalene Schulz-Ohm. Eingebettet wird diese Ausstellung in das laufende Barlach-Jubiläumsjahr, das zum 150. Geburtstag des Künstlers ausgerufen wurde.

Magdalena Schulz-Ohm, Geschäftsführerin, steht hinter dem Leuchter „Der Schwebende“ von Jim Schütz (1995, Holz). Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Ausstellung ist bis zum 27. September zu sehen, Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, Ernst Barlach Museum Güstrow, Heidberg 15, 18273 Güstrow, www.barlach-museen.de.

Von Thorsten Czarkowski