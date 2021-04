Neue Impfstrategie: Warum der Landkreis Rostock Impfstoff verschenkt

Rostock/Güstrow

Landrat Sebastian Constien (SPD) und sein Vize Stephan Meyer (CDU) wollen nicht erst auf die Ergebnisse des Schweriner Impfgipfels warten: Der Landkreis Rostock geht ab sofort bei den Corona-Impfungen einen eigenen Weg. Das Ziel: schneller mehr Menschen gegen das Virus Sars-CoV-2 impfen. Und zwar in der ganzen Region.

Denn damit es mit dem flächendeckenden Impfschutz nicht nur „auf dem Land“ so schnell wie möglich klappt, sondern auch in der großen Nachbarstadt Rostock, schenkt der Landkreis der Hansestadt nun sogar einen Teil seiner Impfdosen.

Kein Astrazeneca mehr im Impfzentrum

„Im Impfzentrum des Landkreises Rostock in Laage und bei den mobilen Impfteams werden wir künftig ausschließlich die Impfstoffe von Biontech und Moderna verabreichen“, so Gesundheitsdezernent Stephan Meyer. In den kommenden zwei Wochen stehen allein mehr als 10 000 Impfdosen des Biontech/Pfizer-Wirkstoffs in Laage bereit.

Die Dosen des Vakzins von Astrazeneca wird der Landkreis hingegen nicht mehr selbst verimpfen: „Unsere Dosen gehen ausschließlich an die Hausärzte – und an die Hansestadt Rostock.“ Sobald noch mehr Astrazeneca-Dosen geliefert werden, soll es jedoch auch in Laage Extra-Impftermine geben.

Warum der Landkreis seine Dosen verschenkt? Fast jeder fünfte Bewohner des Landkreises, der bereits eine Impfung erhalten hat, wurde in der Hansestadt geimpft. Mit den zusätzlichen Astrazeneca-Dosen will sich das Umland für die Hilfe revanchieren. „Wir stärken die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt in der Region“, so Meyer.

In der Hansestadt ist die Nachfrage nach dem umstrittenen Impfstoff von Astrazeneca nämlich enorm: Nach OZ-Informationen will die Stadt bis Ende kommender Woche freie Termine für bis zu 4000 Menschen über 60 Jahren anbieten. Bereits am Donnerstag und Freitag gab es zusätzliche Impftermine im Impfzentrum Rostock in der Hansemesse, nächste Woche könnte es nochmals Extratermine geben.

Landrat will Impfstoff auch für Jüngere

Landrat Sebastian Constien macht sich zudem dafür stark, auch Jüngere schon jetzt zu impfen: „Wir haben bei den Menschen über 80 aus der Prioritätengruppe 1 bereits eine hohe Impfquote im Landkreis Rostock, die Nachfrage lässt bereits deutlich nach. Dafür steigt die Nachfrage aus den jüngeren Jahrgängen deutlich. Von einer Öffnung der Prioritätengruppen würden beispielsweise auch die freiwilligen Feuerwehren sofort profitieren“, so Constien.

Sobald mehr Impfstoff geliefert wird, will der Landkreis zudem weitere Impfzentren aufbauen. Nach OZ-Informationen sollen beispielsweise Impftermine für ganze Dörfer in Gemeinschafts- oder Feuerwehrhäusern angeboten werden.

