Schwaan

Die braune Arzttasche ist nagelneu und wartet noch darauf, endlich bestückt zu werden. Auch die Praxisräume wurden gerade erst frisch renoviert, denn ein neuer Arzt hat die altbewährte Praxis in der Pfarrstraße in Schwaan übernommen: Gunnar Jung, der gerade seinen Facharzt gemacht hat und ein ebenfalls nagelneues Ultraschallgerät sein eigen nennt.

Plötzlich ging alles ganz schnell für den 46-Jährigen. Vor zwei Monaten hat er die alteingesessene Praxis von seinem Vorgänger Dr. Matthias Hoyme übernommen, der sich nach 40 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat. „Erst letzten Herbst hatte ich Dr. Hoyme einfach mal, just for fun, gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass ich seine Praxis übernehme, wenn er mal in den Ruhestand geht“, erzählt der Internist.

Die Selbstständigkeit als logischer Schritt

Die letzten fünf Jahre hat Jung in der Güstrower Klinik seine Facharztausbildung absolviert. Der Wunsch nach einer eigenen Praxis reifte während seiner Arbeit im Krankenhaus, die er sich aufgrund der Arbeitsbelastung für die Zukunft nicht weiter vorstellen konnte.

„Meine Lebensqualität hat sich jetzt schon deutlich verbessert. Es war für mich ein logischer Schritt, in die Selbstständigkeit zu gehen“, sagt der gebürtige Grevesmühlener, der in Rostock wohnt, aber mit der Umgebung rund um Schwaan durchaus liebäugelt.

Wie fühlt es sich für ihn an, in seiner eigenen Praxis angekommen zu sein? „Das ist auch für einen Arzt aufregend. Ich trage jetzt Verantwortung für mein Team, das ist eine neue Herausforderung, die kannte ich vorher nicht“, erklärt Gunnar Jung.

„Das Verhältnis zu den Patienten ist viel enger“

Stolz ist der neue Landarzt nicht nur auf sein Praxisteam, sondern auch auf sein neues Ultraschallgerät. „Ohne Ultraschall kann ich gar nicht“, weiß er als Internist und Kardiologe. „Ich nenne das hier auch gern meine kleine Notaufnahme. Die Leute werden hier gut versorgt.“

Hausarztmangel nicht nur auf dem Land Wer sich als Arzt in einer eigenen Praxis niederlässt, bekommt in den ländlichen Regionen eine finanzielle Förderung, insofern eine drohender Unterversorgung in dieser Gegend besteht. Laut einer Feststellung aus Mai 2021 der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern besteht, bezogen auf die hausärztliche Grundversorgung, eine in absehbarer Zeit drohende Unterversorgung in folgenden Gebieten des Landes: Demmin, Greifswald Umland, Grevesmühlen, Grimmen, Güstrow, Hagenow, Neubrandenburg, Neubrandenburg Umland, Parchim, Pasewalk, Rostock Umland, Schwerin Umland, Stralsund, Stralsund Umland und Waren. Die Bedarfsplanung der hausärztlichen Versorgung zählt insgesamt in Mecklenburg.-Vorpommern ein aktuelles Defizit von 92,5 Stellen.

In den regelmäßigen Umgang mit den gleichen Gesichtern, die sich immer wieder im Praxisalltag einfinden, muss er sich noch etwas einfinden. „Hier kommen Leute rein, und du weißt nicht, was sie haben. Mein Glück ist, dass ich meine Schwestern habe, die unsere Patienten über lange Zeit kennen“, sagt der neue Landarzt. Er weiß seine Aufgabe als Hausarzt durchaus zu schätzen. „Das Verhältnis zu den Patienten ist viel enger, man lernt sie vom Krankheitsspektrum und vom privaten Umfeld her viel besser kennen als in einer Klinik.“

Als frisch gebackener Facharzt auf dem neuesten Stand

Als frisch gebackener Facharzt wird Gunnar Jung gern angenommen. „Ich bin auf dem neuesten Stand.“ Der Internistische Hausarzt sieht vor allem die Möglichkeiten, die ihm ein eigener Praxisbetrieb bietet. Neben fachlichen Kompetenzen setzt er auf das Zwischenmenschliche. „Wenn jemand Bedarf hat zu schnattern, dann mache ich das gerne und nehme es als kleine Auszeit. Manchmal hilft schon Zuhören“, befindet der 46-Jährige.

Was ihm bereits aufgefallen ist, was viele bedrückt: „Die Belastung durch die Arbeitswelt und die Umgangsformen setzen den Leuten zu.“ Wenn bei manchen Patienten die Dämme brechen, steht Gunnar Jung ihnen bei und rät: „Weinen Sie sich erst mal aus und dann sehen wir, was wir machen.“

Mit Joggen, Sauna und Schwimmen hält er sich fit

Er selbst weiß aus seinem anstrengenden Klinik-Alltag, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu achten und die schönen Momente zu genießen. In der Mittagspause nutzt der Mediziner die Gelegenheiten, die Schwaan zu bieten hat, und geht in der Speicherköck oder im Landküchencafé essen, gerne auch mit seinem Team. „Aber nicht täglich, ich muss auch auf meine Figur achten“, erzählt Jung und verrät, wie er selbst versucht, sich fitzuhalten. „Mit Joggen, Sauna, Schwimmen. Außerdem fahre ich gern Moped.“ Und wenn er mit der neuen, braunen Arzttasche unterwegs zu Hausbesuchen ist, dann „fühle ich mich wirklich wie ein richtiger Landarzt“.

Von Anja von Semenow