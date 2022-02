Rostock

Der Countdown läuft – noch bis 18 Uhr können Leserinnen und Leser über den besten Döner in Mecklenburg-Vorpommern abstimmen. Welcher Laden macht die leckersten Soßen und wo gibt es das frischeste Fleisch?

Stimmen Sie hier bis 18 Uhr über Ihren Favoriten ab.

Zuletzt lag der Pamukkale Döner und Grillhaus in Rostock vorne. Auf Platz zwei kam das Orient Grillhaus am Lidl Parkplatz in Wolgast, dicht gefolgt vom Imbiss Eck in Grimmen und dem Khan Imbiss in Klütz.

Auch Sie können gewinnen: Unter allen Teilnehmern, die sich im Anschluss an die Abstimmung registrieren, verlost die OZ einen Gutschein für den persönlichen Lieblingsdönerladen im Wert von 100 Euro. Viel Erfolg!

Von OZ