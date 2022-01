Rostock

Es waren vor allem die Läden mit den selbst gemachten Soßen und der freundlichen Bedienung, die die Nase bei der Regionalauswahl vorn hatten: In dieser ersten Runde des Dönertests der OSTSEE-ZEITUNG haben über 6700 Leserinnen und Leser über den – ihrer Meinung nach – besten Dönerladen in ihrer Region abgestimmt.

Die Sieger aus elf Regionalrunden haben es somit in die Finalrunde des OZ-Dönertests geschafft. Hier können Sie bis zum 4. Februar über den besten Dönerladen im Land abstimmen.

Diese Dönerbuden liegen in der Region Güstrow vorn

Gewonnen hat die Abstimmung in der Region Güstrow „Ramo-Pizza-Service Inh. Mahmood Saqib“ in der Langestraße 41 in Bützow. Für diesen Dönerladen haben 41 Prozent abgestimmt und ihn in die Finalrunde geschickt.

Den zweiten Platz belegt „Ali Baba Grill in Güstrow“ in der Hageböcker Straße 115 in Güstrow – 30,8 Prozent finden, dass hier der Döner am besten schmeckt. Auf Platz drei hat es „Imbiss Südtreff“ in der Clara-Zetkin-Straße 10 in Güstrow geschafft – 7,7 Prozent der Teilnehmer gehen hier am liebsten Döner essen.

Das sind die beliebtesten Dönerläden in der Region Rostock

„Pamukkale Döner und Grillhaus in Rostock“ im Kolumbusring 58 in Rostock ist der Gewinner der Regionalrunde Rostock. Fast einem Drittel aller Teilnehmer (32,8 Prozent) schmeckt hier der Döner am besten. Ob das auch andere OZ-Leserinnen und Leser so sehen, entscheidet sich in der Finalrunde.

Der „Kebap Palast“ in der Breiten Straße 14 in Rostock hat es mit 16,6 Prozent zwar nicht in die Finalrunde geschafft, kann sich aber über den zweiten Platz der Regionalrunde freuen. Den dritten Platz belegt „Diyar Bistro“ – 5,6 Prozent haben für den Dönerladen im Barnstorfer Weg 29 in Rostock abgestimmt.

Hier schmeckt der Döner in der Region Stralsund am besten

In die Finalrunden hat es das Kebab Haus im Tribseer Damm 7 in Stralsund geschafft. Fast ein Drittel der Umfrage-Teilnehmer (31,2 Prozent) isst hier am liebsten seinen Döner.

Nur knapp dahinter auf Platz zwei liegt mit 28,5 Prozent der Döner Express im Tribseer Damm 75-76 in Stralsund. Auf den dritten Platz hat es der „Döner King“ im Frankendamm in Stralsund geschafft.

Das ist der Gewinner der Region Bad Doberan

Die Regionalabstimmung gewonnen hat das „Grillhouse“ in der Neuen Reihe 94B in Kühlungsborn. Etwas mehr als ein Viertel der Teilnehmer (26,8 Prozent) hat sich für diesen Dönerladen entschieden. Das „Grillhouse“ verteidigt damit seinen Titel: Beim OZ-Dönertest 2019 hat sich dieser Dönerladen den ersten Platz bei der Regionalauswahl gesichert.

„Urfa Grill Neubukow“, Am Markt 14 in Neubukow, belegt den zweiten Platz: Der Laden erhielt 15,5 Prozent der Stimmen. Knapp dahinter liegt mit 12 Prozent der Stimmen der „King Of Kebap“ in der Verbindungsstraße 4 in Bad Doberan.

So haben die Leser in der Region Usedom abgestimmt

In der Region Usedom und Südvorpommern haben über 1500 Leserinnen und Leser an der Umfrage teilgenommen – und einen eindeutigen Gewinner gekürt: Das Orient Grillhaus in Wolgast hat über die Hälfte (55,7 Prozent) der Leserstimmen erhalten. Er befindet sich in der Chausseestraße, direkt am Lidl-Parkplatz.

Dem Orient Grillhaus folgt das „Istanbul Grillhaus Seebad Ahlbeck“ in der Lindenstraße 114 in Heringsdorf. Ihren Döner essen 15,7 Prozent der Teilnehmer am liebsten hier. Den dritten Platz der Regionalrunde holt mit 11,2 Prozent der City Imbiss in der Chausseestraße 5 in Wolgast.

Der leckerste Döner in der Region Wismar

Die OZ-Leserinnen und -Leser haben mit 28,8 Prozent der Stimmen den „Antalya Döner“ in der Kapitänspromenade 29-31 in Wismar in die Finalrunde des OZ-Dönertests geschickt.

Auf den zweiten Platz hat es der „Karow Kebab“ in der Schweriner Straße in Dorf Mecklenburg geschafft. Der Dönerladen erhielt 20,5 Prozent der Stimmen. Ihm folgt das Bistro Badem im Philosophenweg 43 in Wismar mit 17,8 Prozent der Stimmen.

Diese Dönerläden liegen in der Region Ribnitz-Damgarten vorne

Der OZ-Dönertest hat besonders viele Leserinnen und Leser in Ribnitz-Damgarten interessiert: Hier haben über 2400 Personen an der Umfrage teilgenommen. Und es gibt es einen klaren Sieger: Der Dönerladen „Zum Holzbackofen“ in der Rostocker Straße 12 in Ribnitz-Damgarten hat es mit 53,3 Prozent der Stimmen ins Finale geschafft.

Mit 21,9 Prozent der Stimmen belegt der „Eurogrill“ in der Langen Straße 19A in Ribnitz-Damgarten den zweiten Platz der Regionalrunde. Auf Platz drei hat es der „Hansa Grill“ im Körkwitzer Weg 48d in Ribnitz-Damgarten geschafft.

Die besten Dönerbuden in der Region Rügen

In der Region Rügen schmeckt es den OZ-Leserinnen und -Leser im „Grillhaus Mönchgut“ in der Poststraße 3 in Göhren auf Rügen am besten: Das Grillhaus wurde mit 40,5 Prozent der Stimmen in die Finalrunde des OZ-Dönertests geschickt.

Für den Alibaba Imbiss in der Ringstraße in Bergen auf Rügen votierten 27,4 Prozent der Umfrageteilnehmer – der Imbiss belegt somit den zweiten Platz. Ihm folgt mit 12 Prozent der Stimmen das „Drehspieß am Bahnhof in Bergen auf Rügen“.

Hier schmeckt der Döner in der Region Greifswald am besten

Fast ein Drittel der OZ-Leserinnen und -Leser (30,8 Prozent) votierten für „1001 Nacht“ in der Langen Straße 18 in Greifswald. Für diesen Dönerladen geht es nun in die Finalrunde.

„Alex’s Bistro“ in der Gützkower Landstraße 12 in Greifswald erhielt 22,1 Prozent der Leserstimmen und kommt somit auf Platz zwei. Auf Platz drei hat es mit 7,7 Prozent „Can Grill“ in der Straße Sandfuhr 1A in Greifswald geschafft.

Der beste Döner der Region Grimmen

Auch die OZ-Leserinnen und -Leser in der Region Grimmen haben einen eindeutigen Sieger gekürt: Der Dönerladen „Zum Imbiss Eck“ in der Straße der Solidarität 70 in Grimmen erhielt sagenhafte 69,6 Prozent der Leserstimmen. Ob der Dönerladen sich auch außerhalb von Grimmen einer so großen Beliebtheit erfreut, wird sich in der Finalrunde entscheiden.

Mit 15,6 Prozent der Stimmen belegt „Bistro 2000“ in der Heinrich-Heine-Straße 1 in Grimmen den zweiten Platz. Nur knapp dahinter landet das „Alex Bistro“ in der Greifswalder Chaussee in Grimmen mit der 13,3 Prozent der Stimmen.

Das sind die besten Dönerbuden in der Region Grevesmühlen

Von allen Regionalrunden hat dieser Dönerladen die wohl meisten Stimmen geholt: Mit unglaublichen 70,5 Prozent haben die Leserinnen und Leser den „Khan Imbiss“ in der Rudolf-Breitscheid-Straße 62 in Klütz in die Finalrunde geschickt.

Weit abgeschlagen mit 16,1 Prozent hat es „First Kebap By Aslan“ in der Klützer Straße 1 in Grevesmühlen auf den zweiten Platz geschafft. Auf Platz drei landet das „Grillhaus Ararat“ in der August-Bebel-Straße 17a in Grevesmühlen mit 10,7 Prozent der Stimmen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der beste Dönerladen in Ludwigslust-Parchim, Schwerin und Mecklenburgische Seenplatte konnte leider nicht ermittelt werden, weil nicht genug Leserinnen und Leser an der Umfrage teilgenommen haben.

Abstimmen und Gutschein im Wert von 100 Euro gewinnen!

Jetzt geht es in die Finalrunde: Ab sofort können Sie hier über den besten Dönerladen in ganz MV abstimmen. Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmern, die sich im Anschluss an die Abstimmung registrieren, verlosen wir einen Gutschein für den persönlichen Lieblingsdönerladen im Wert von 100 Euro.

Die OZ wünscht viel Erfolg!

Von OZ/jk