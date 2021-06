Das große Aida-Gewinnspiel startet in die vierte Runde. Wer bisher seine Chance noch nicht genutzt hat oder erneut sein Glück versuchen möchte, hat auch in dieser Woche die Möglichkeit, eine Aida-Traumreise zu ergattern. Auf Sie wartet ein Reisegutschein im Wert von 1490 Euro. So einfach geht’s.