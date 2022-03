Rostock

Es ist wichtig, auf möglichst alle Schüler individuell einzugehen. Vor allem, wenn sie Schwierigkeiten etwa beim Lernen haben und ein erfolgreicher Schulabschluss eventuell fraglich ist. Jeder hat Schwächen und Stärken auf unterschiedlichen Gebieten. Deshalb ist das Projekt „Berufsreife dual“ des Bildungsministeriums relevant. Mithilfe dieses Projektes werden Jugendliche, die vielleicht keinen Schulabschluss schaffen würden, der aber für den Einstieg in die Berufwelt von Bedeutung ist, in die Arbeitswelt eingeführt. Auch für die beteiligten Firmen hat das Projekt Vorteile: Sie können über die Praktika der Schüler Fachkräfte rekrutieren. Es ist eine Win-win-Situation: Schüler mit einer bislang schlechten Perspektive bekommen eine gute Chance. Und Unternehmen bekommen vielleicht fähige Mitarbeiter, die sie schon in der Schulzeit begleiten können.

Von Benito Schweizer