Pkw brennt am Bützower Gymnasium: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Bützow

Nach dem Brand eines Pkw auf dem Parkplatz des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Bützow (Landkreis Rostock) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie die Polizeiinspektion Güstrow am Donnerstag mitteilte, war das Fahrzeug der Marke Renault am Mittwochabend komplett ausgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Bützow und Beamte des Polizeireviers Bützow konnten ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Bäume verhindern.

Das mehr als 20 Jahre alte Auto stand seit mehreren Wochen ohne Kennzeichen auf der Parkfläche des Gymnasiums. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Nach Angaben eines Augenzeugen sollen sich unmittelbar vor dem Brand drei männliche Jugendliche vor dem Auto aufgehalten haben. Wer dazu weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Bützow unter der Rufnummer 03 84 61 / 4240 zu wenden.

Von OZ