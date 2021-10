Güstrow

In der Nacht zum 7. Oktober hat ein Auto in einer Einfahrt gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ging der Notruf aus dem Mehrfamilienhaus an der Dorfstraße gegen 2.30 Uhr in der Rettungsleitstelle ein. Die angerückte Feuerwehr bekämpfte unter schwerem Atemschutz die Flammen, doch der Ford Fiesta brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand.

Drei weitere Autos befanden sich in unmittelbarer Nähe. Die Besitzer konnten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Laut Polizei sei Strafanzeige wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen worden. Als Gesamtschaden am Ford Fiesta liegen bei rund 5 000 Euro.

Von Stefan Tretropp/OZ