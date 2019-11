Güstrow

In der Stadt Güstrow sorgen Angriffe auf Autos für Unruhe. Innerhalb von vier Wochen gab es mehrere Brandattacken in der Kreisstadt, nun schlugen Jugendliche mit Baseballschlägern zu.

In der Stadt Güstrow häufen sich Attacken gegen Autos. Mit Baseballschlägern wurden am Donnerstagabend zwölf Fahrzeuge im Stadtgebiet demoliert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Polizei am Tatort eintraf, liefen etwa sechs Menschen in unterschiedliche Richtungen davon. Nach kurzer Zeit konnten drei Verdächtige aus Güstrow gefasst werden. Bei den Jugendlichen seien auch Baseballschläger gefunden worden. Nach den mutmaßlichen Komplizen wird noch gefahndet.

Die Polizei konnte die Verdächtigen fassen

Von den gefassten Verdächtigen wurden die Personalien aufgenommen. Sie sollen später angehört werden. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ein Zusammenhang mit mehreren Autobränden, die seit Ende Oktober für Unruhe in der Stadt sorgen, sei derzeit nicht erkennbar.

Mehrere Brände in den letzten zwei Monaten

In Güstrow brannten Ende Oktober und im November dreimal abgestellte Autos. In allen Fällen hörten Anwohner erst einen Knall, danach brannten die Fahrzeuge aus. Einmal wurde auch ein Haus beschädigt, in einem anderen Fall nahmen sechs weitere Autos Schaden.

Der Gesamtschaden beträgt bisher mehr als 40 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Hintergründe seien noch unklar, hieß es.

Von dpa