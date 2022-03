Laage

Es ist ein Pilotprojekt, das derzeit an elf Schulen in Mecklenburg-Vorpommern läuft. Unter anderem am Recknitz-Campus in Laage unweit von Rostock. Schüler der 8. und 9. Klasse erhalten eine speziell auf sie zugeschnittene Betreuung: Drei Tage praxisnaher Unterricht in den allgemeinbildenden Fächern, zwei Tage Praktikum in einem Unternehmen der Region. Woche für Woche. In Laage sind acht Schüler dabei.

Justin Zastrow montiert Kerzenständer und Handy-Halterungen aus Kupferrohr. Quelle: Dietmar Lilienthal

Zum Beispiel Heiner Charly Pohla, 15 Jahre alt, 8. Klasse. „Für mich ist diese Art Unterricht besser als die klassischen Schulstunden“, sagt der Teenager. Auch Justin Zastrow meint: „Ich bin praktisch veranlagt, schraube viel an meinem Moped und bin froh, jetzt in dieser Klasse zu sein.“ Denn dem jungen Mann, der gern Schlosser werden möchte, fallen die praktischen Aufgaben leichter als die herkömmlichen des Regelunterrichtes.

Unternehmer Sven Larsson: „Wir engagieren uns, weil wir etwas für unsere Zukunft tun wollen.“ Quelle: Dietmar Lilienthal

Sven Larsson ist Geschäftsführer der Laager Gebäudetechnik Sven Larsson GmbH. Bei dem 46-Jährigen absolviert Heiner das Langzeitpraktikum und lernt dabei viele Facetten der Berufsbilder im Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnikbereich kennen. „Wir engagieren uns, weil wir etwas für unsere Zukunft tun wollen“, sagt der Firmenchef. Regelmäßig spricht er junge Leute an Schulen an, stellt mit seinen Mitarbeitern das Handwerk vor. „Du musst als Firma an die Schulen gehen, weil Schüler von allein nicht zu uns kommen. Wir hatten früher acht Azubis.“ Heute gibt es einen.

Praktikumsbetreuerin Julian Thieme Quelle: Dietmar Lilienthal

Juliane Thieme (39) ist in der Schule die sogenannte unterstützende pädagogische Fachkraft, die Schnitt- und Anlaufstelle für Schüler, Eltern und Betriebe, wenn es um Projekte wie „Berufsreife dual“ geht. „Wir wollen speziell diese jungen Leute fit für die Berufswelt machen“, betont sie. Das Schöne: Die Schüler werden individuell unterstützt und bleiben an ihrer Schule.

Viele Schüler ohne Abschluss

Verantwortlich für das Projekt ist das Bildungsministerium. Referent Maik Richter-Rost (40) nennt das Ziel des Vorhabens: „Wir wollen die Schulabschlussquote steigern.“ Acht Prozent der Schüler in MV gehen derzeit ohne Abschluss von den Schulen. Zu viel. „Es gibt immer Schüler, die mit dem Regelschulsystem nicht zurechtkommen.“ So gebe es eben „Praxislerner“ wie in Laage. Seit 2006 gibt es bereits das Bildungsangebot Produktives Lernen (PL) für Schüler an 27 Standorten in MV, das Schule und Betriebspraxis verbindet. „Mit dem jetzigen Pilotprojekt wollen wir einerseits Bewährtes behalten und andererseits PL stärken, modifizieren und auf die Höhe der Zeit bringen“, erklärt Referent Richter-Rost. Dazu gehört etwa auch, dass „Langsam-Lerner“ nach der 9. Klasse freiwillig ein 10. Schuljahr wählen können, um den Abschluss zu packen. „An Förderschulen gibt es das zusätzliche Jahr schon länger – ab dem Schuljahr 2023/24 auch an Regional- und Gesamtschulen.“

Zurück nach Laage. Die Schüler haben vom Rostocker Marco Specht (46) von der Peter-Jensen-Stiftung, die sich der Förderung des Handwerkernachwuchses und sozialen Projekten widmet, zu Besuch. Unter seiner Flankierung bauen die jungen Leute Handyhalter und Kerzenständer aus Pressformstücken aus Kupferrohr. Sie sägen, messen, schneiden, stecken und pressen. Und bauen auch noch eine Sitzbank für die Schule aus Abwasserrohr-Doppeleckabzweigen und einer Holzsitzfläche. Specht vermittelt den Jugendlichen, dass sie im Handwerk große Chancen haben, ordentliches Geld verdienen, aber auch Leistung bringen müssen. „Mathematisch-physikalische Grundkenntnisse müssen da sein.“

Für Heiner Pohla steht bereits fest, dass die Praktikumstage bei Sven Larsson wichtig für ihn sind. „Ich werde Handwerker“, sagt er. Sehr wahrscheinlich bei dem Sanitärbetrieb aus Laage.

Von Benito Schweizer* und Klaus Amberger