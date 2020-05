Kostenlos bis 13:01 Uhr Prozessbeginn in Rostock: Angeklagter gesteht Mord an Rentnerin in Güstrow

Der Prozess gegen den 44-jährigen Asylbewerber aus der Ukraine hat am Donnerstag in Rostock begonnen. Dem Mann wird vorgeworfen, im September 2019 eine Rentnerin in Güstrow mit einer Gartenschere erschlagen zu haben. Der Angeklagte gestand die Tat.