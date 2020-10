Rechte Kampfsport-Szene in MV: So trainieren Extremisten für den „Tag X“

Rostock

Das Haus liegt direkt an der Bundesstraße zwischen A 20 und Neubrandenburg. Hohe Tannen schotten das Grundstück vor neugierigen Blicken ab. Mitte September filzten Dutzende Polizisten Hof und Gelände in der Gemeinde Sponholz und nahmen Computer, Datenträger und Dokumente mit. Gegen den Bewohner, den Bundeswehrsoldaten Matthias D., ermittelt die Rostocker Staatsanwaltschaft. Der 40-Jährige steht unter Verdacht, Rechtsextremist zu sein und eine schwere, staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben.

In der Kampfsportszene von MV ist der Neubrandenburger seit vielen Jahren eine feste Größe. Als Boxer gewann er mehrere Titel. Unter seiner Adresse ist eine Sicherheitsfirma im Handelsregister eingetragen, die nach Medienberichten für die Neubrandenburger Fight Night tätig ist, und bei der er selbst mitarbeiten soll. Geschäftsführerin von MPK Protection ist Kathleen S., Ehefrau von Ronny S., wie D. eine Kampfsportgröße in der Vier-Tore-Stadt. Die Neubrandenburger Fight Night war in der Vergangenheit durch Ring-Auftritte bekannter Neonazis aus Vorpommern zeitweise in Verruf geraten.

Veranstalter schweigt

Später distanzierten sich der Veranstalter und Ronny S., Chef des ausrichtenden Vereins, offiziell von den Neonazis. Zu den regelmäßigen Sponsoren des Sportevents zählt die Kanzlei des Neubrandenburger AfD-Bundestagsabgeordneten Enrico Komning. Nachfragen zur Geschäftsbeziehung zu D. und MPK Protection lässt die Neubrandenburger Werbefirma, die die Fight Night organisiert, unbeantwortet.

Matthias D. stand nach Medienberichten unter Beobachtung des Militärischen Abschirmdienstes. Gegen Mitarbeiter des Geheimdienstes soll er die schwere Straftat geplant haben, so der Vorwurf. Noch ist unklar, ob es nur um verbale Drohungen geht oder ob D. bereits konkrete Vorbereitungen getroffen hatte. „Das werden die Ermittlungen zeigen“, sagt ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft. Die Bundeswehr erteilte vorläufig ein „Verbot zur Ausübung des Dienstes“ gegen D., so ein Sprecher der Neubrandenburger Panzergrenadiere.

Odin besucht Asgaard

Laut „Spiegel“ soll der Sportler mit dem Kampfnamen „Odin“ zudem im Juli an einem Treffen in der Zentrale der umstrittenen Sicherheitsfirma Asgaard im nordrhein-westfälischen Hamm teilgenommen zu haben. Das Unternehmen beschäftigt ehemalige Polizisten und Soldaten als Sicherheitskräfte unter anderem im Irak und soll NS-Symbole verherrlichen.

Die Verbindungen zwischen Neonazis und Kampfsport sind in MV enger geworden, teilte der Landesverfassungsschutz bereits im Februar auf Anfrage von Peter Ritter (Linke) mit. Schwerpunkt ist der Raum Rostock. Seit Januar bietet demnach der „Aktionsblog“, eine der aktivsten Neonazi-Organisationen im Land, in der Nähe von Güstrow offenes Kampfsporttraining an. Mit Sport und gesunder Lebensweise bereiten sich die Rechten auf einen ominösen „Tag X“ vor, an dem sie mit ihren Feinden abrechnen wollen.

Bekannter Rechter bei der Fight Night

Ende 2019 kam es in der Hansestadt zum Eklat. Bei der Fight Night trat der Rostocker Kevin K. an, mutmaßliches Mitglied des „Aktionsblogs“. Der Leipziger Verein „8 Weapons Gym“, der ebenfalls Teilnehmer stellte, distanzierte sich anschließend von der Teilnahme des bekannten Rechten, der für den Polizeisportverein Rostock (PSV) angetreten war. Fight Night-Veranstalter Christian Bürki wusste nach eigenen Angaben nichts von K.s Hintergrund. „Wir sind beim Polizeisportverein nicht davon ausgegangen, das Rechte aufgestellt werden“, sagt er.

Bürki will zukünftig die Namen aller gemeldeten Kämpfer vorher googeln, um Extremisten von seinem Event möglichst fernzuhalten. Sein Verein, der Allround Sport Gym, schließe solche Personen aus. Beim PSV soll nach OZ-Informationen neben K. noch ein weiteres Mitglied der Neonazi-Szene trainieren, Georg H.

PSV hat „keine Handhabe“

„Der Verein hat keine rechtliche Handhabe, rechte und linke Extremisten, die ansonsten nicht weiter auffällig sind, aus dem Verein auszuschließen“, erklärt PSV-Geschäftsführer Marko Zülske. Er verweist auf die Zusammenarbeit des Vereins mit den „Demokratie-Trainern“ des Deutschen Olympischen Sportbunds.

Nach der Fight Night im vergangenen Jahr und Bekanntwerden seiner Geschichte habe man mit K. gesprochen und ihm aufgezeigt, „wo die Grenzen sind“, heißt es beim PSV. Sollte ein Mitglied mit verfassungsfeindlichen Symbolen zum Training kommen, habe man eine rechtliche Grundlage, gegen ihn vorzugehen, so Zülske. Der PSV stehe für „Sport in einer demokratischen Gesellschaft, in der Extremismus jeder Art keinen Platz hat“.

Vorzeige-Nazikämpfer aus Güstrow

Laut dem Rostocker Rechtsextremismus-Experten Oliver Kreuzfeldt geht es den Rechten nicht darum, Sportvereine ideologisch zu unterwandern, sondern allein um Trainingsmöglichkeiten. Neonazis aus MV sind regelmäßige Gäste bei bundesweiten, rechten Szene-Kampfsportveranstaltungen wie dem „Kampf der Nibelungen“.

Dieses Jahr sollte das Event in Magdeburg stattfinden, wurde aber kurz nach dem Start von der Polizei aufgelöst. Der Güstrower David M. gilt laut der Webseite „Naziwatchrostock“ als „Aushängeschild der europäischen Nazi-Kampfsportbewegung“. Anfang des Jahres stellte er einen Aufnahmeantrag für das Allround Sport Gym von Fight-Night-Veranstalter Christian Bürki. Der lehnte ab.

Von Gerald Kleine Wördemann