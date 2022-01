Laage

Es weht ein leichter aber eisiger Wind über Laage (Landkreis Rostock) als plötzlich, wie aus dem Nichts, ein lautes Grollen am Himmel ertönt. In der Ferne sind zwei Scheinwerfer zu erkennen, die mitten durch die graue Wolkendecke brechen. Ein Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 73 „Steinhoff“ nähert sich dem Fliegerhorst. Es vergehen nur wenige Sekunden, da setzt er schon zur Landung an.

19 neue Maschinen in Laage

Es ist eine von insgesamt 35 Maschinen, die auf dem Stützpunkt Laage stationiert sind. In den nächsten Tagen wird sich die Zahl aber noch einmal deutlich erhöhen. Bis Ende Januar sollen 19 weitere Eurofighter auf dem Fliegerhorst landen. Die ersten vier sind bereits angekommen. Grund dafür sind umfangreiche Sanierungsarbeiten am Stützpunkt Wittmund (Niedersachsen). Solange am Standort gebaut wird und der Flugbetrieb eingestellt werden muss, bezieht das dort beheimatete Taktische Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“ Quartier in Mecklenburg-Vorpommern – voraussichtlich bis 2024.

Aber nicht nur die Eurofighter wechseln ihren Standort. Auch ein Teil des Personals wird verlegt. Zwischen 230 und 250 Soldaten und zivile Mitarbeiter werden während der Bauarbeiten auf dem Stützpunkt Laage untergebracht. Alle zwei Wochen werde die Truppe, darunter Piloten, Techniker und Logistiker, mit Kräften aus Wittmund ausgetauscht. „Dafür haben wir uns entschieden, um die Belastung für unser Personal und deren Familien so gering wie möglich zu halten“, erklärt der stellvertretende Kommodore des Geschwaders „Richthofen“, Jürgen Schumann.

Voller Körpereinsatz

Einer von ihnen ist Stabsfeldwebel Jens Stöhr. Der 47-jährige Wartungszugführer ist dafür zuständig, dass die Eurofighter des Geschwaders stets einsatzbereit sind. Ehe die ersten Piloten ihre Maschinen besteigen, hat er diese bereits gründlich unter die Lupe genommen. Je nach Wartungsaufwand kann eine reguläre Inspektion anderthalb bis zwei Stunden in Anspruch nehmen. Ein echter Knochenjob, wie er verrät.

Denn neben dem Auslesen der Computer-Technik – ähnlich wie in einer Autowerkstatt – müssen zudem die Bordkanonen beladen und die Triebwerke genau untersucht werden. Beides erfordere vollen Körpereinsatz. Und das bei eisigem Wind, Regen und Schnee. Nichtsdestotrotz würde er seinen Job niemals gegen einen anderen eintauschen wollen. „Schon in meiner Jugend habe ich davon geträumt, an Luftfahrzeugen zu arbeiten“, gesteht er. Mittlerweile habe er mehrere hundert, wenn nicht sogar schon 1000 Maschinen gewartet. „Für mich gibt es kaum etwas Schöneres.“

Leben und arbeiten in Containern

Bevor die Eurofighter aus Wittmund in Mecklenburg-Vorpommern wieder ihren Flugbetrieb aufnehmen und an nationalen sowie internationalen Übungen teilnehmen können, dauert es allerdings noch ein paar Tage. Spätestens am 1. Februar soll es aber soweit sein. Bis dahin gebe es für das Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“ auf dem Stützpunkt noch eine Menge zu tun. So muss unter anderem die Einsatz- und Technikzentrale, von der aus alles gesteuert wird, fertig eingerichtet und das Wohnquartier aufgebaut werden. Gelebt und gearbeitet wird in speziellen Containern. „Einen Verband zu verlegen bedeutet einen großen Aufwand. Uns ist es aber gelungen, dies in einer recht kurzen Zeit zu bewerkstelligen“, meint Schumann sichtlich stolz.

Insbesondere die IT-Technik spiele dabei eine entscheidende Rolle. Denn nur, wenn diese reibungslos funktioniert, könne die Flugplanung erfolgen. „Eurofighter sind moderne Flugzeuge, die während ihres Einsatzes viele Daten sammeln. Diese müssen anschließend gelesen und ausgewertet werden. Wir sorgen dafür, dass sie genau dort ankommen, wo sie hin müssen“, erklärt IT-Leitungsnetzfeldwebel Hannes Jeddeloh.

Von Susanne Gidzinski