Rostock

Am 10. September gibt es den Impftag MV, doch auch schon am Donnerstag, den 9. September gibt es eine Impfaktion, wo es die Möglichkeit gibt, sich ohne Termin gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Am 9. September ist es möglich sich zwischen 16 und 19 Uhr im Ostseestadion auf der West-Tribüne impfen zu lassen. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson. Nach der Schutzimpfung dürfen die frisch Geimpften Platz auf der neuen Trainerbank im Ostseestadion nehmen. Diese Kulisse ist für Erinnerungsfotos gedacht. Die professionellen Bilder werden vom Mediateam des FC Hansa gemacht und per Mail verschickt. Wer mit dem Auto anreist, kann hinter der Süd-Tribüne parken.

Aber auch am offiziellen Impftag MV am Freitag, den 10. September, gibt es gleich zwei mobile Impf-Aktionen. Von 10 bis 18 Uhr kann man sich in der Hauptstelle der Stadtbibliothek Rostock in der Kröpeliner Straße 82 impfen lassen. Oder von 14 bis 17.30 Uhr bei der Jüdischen Gemeinde in der Augustenstraße 20.

Auch unabhängig von den Impfaktionen gibt es in Rostock einige Impfmöglichkeiten, wie zum Beispiel den Impfstützpunkt Lütten Klein im Einkaufszentrum Warnowpark immer montags von 12 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von acht bis 13 Uhr, mittwochs von 12 bis 18 Uhr und freitags von 12 bis 20 Uhr. Dort wird tageweise abwechselnd mit Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft.

Bahnhof Warnemünde auf Gleis vier

Auch am Bahnhof Warnemünde gibt es die Möglichkeit sich einen Picks gegen Corona zu holen. Auf dem Gleis vier wird von montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr mit Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson geimpft.

Voraussetzung für eine Impfung ist jedoch immer, dass man gesund ist und in den vergangenen 14 Tagen keine andere Impfung erhalten hat. Eine nachgewiesene Corona-Infektion (Erkrankung, positiver PCR- Befund) muss mindestens vier Wochen zurückliegen. In diesem Fall und auch bei nachgewiesenen Antikörpern gegen das Coronavirus ist nur eine Impfung notwendig, um den vollständigen Impfschutz zu erlangen.

Die notwendige Zweitimpfung bei Impfungen mit Biontech und Moderna können über die Terminhotline des Landes MV unter der Nummer 0385 2027-1115 vereinbart werden.

Auch Touristen können das Impfangebot der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Anspruch nehmen. Ein eventuell notwendiger Zweitimpfungstermin ist dann ebenfalls individuell zu organisieren.

Von OZ