Rostock

Ein knisterndes Feuer an einem grauen Herbst- oder kalten Wintertag – was gibt es Schöneres? Dafür braucht man aber erst einmal Holz. Mit Beginn der kalten Monate wird es Zeit, sich einen Vorrat für den Winter anzulegen. Da stellen sich die Fragen: Selbst schlagen? Kaufen? Und was muss dabei beachtet werden?

Die OZ hat die wichtigsten Tipps zusammengetragen und verrät, wo man in der Region Rostock für welchen Preis Holz kaufen kann:

Buche , Eiche, Esche: Was eignet sich am besten zum Einheizen?

Laubhölzer haben einen höheren Brennwert als Nadelhölzer, geben also mehr Wärme ab. Besonders gut eignen sich Buche, Eiche, Esche und Ahorn. Genauso effektiv verbrennen Hainbuche und Kirsche, werden aber eher selten verwendet.

Buchenholz ist die klassische Variante. Vorteilhaft ist, dass das Holz durch seine glatte Rinde sehr sauber ist. Auch optisch ist es ein Hingucker, da es Funken sprüht. Eiche hingegen setzt beim Verbrennen einen angenehmen Holzgeruch frei. Um auch ein optisch schönes Feuer zu bekommen, sollte man dieses Holz mit anderen Hölzern mischen.

Vor allem für Kamine ist auch Birkenholz eine gute Wahl. Zwar hat es einen etwas geringeren Brennwert, sorgt aber für einen guten Duft in der Wohnung und verbrennt mit einer hübsch anzusehenden, bläulichen Flamme.

Möchte man dennoch Nadelhölzer wie Fichte, Kiefer und Tanne verheizen, sollte man das eher im geschlossenen Ofen tun, da sie stärker rußen.

Wie lange muss das Holz trocknen?

Wer kein fertiges Kaminholz kauft, sondern es sich selbst zurechthacken möchte, sollte in jedem Fall frisches Holz verwenden – dann lässt es sich leichter spalten. Es noch im selben Jahr zu verheizen, kommt dann aber nicht in Frage.

Holz sollte maximal noch einen Wassergehalt von 20 Prozent haben, ehe es im Kamin oder Ofen landet. Buche, Fichte und Kiefer sind beispielsweise bereits nach einem Jahr trocken genug. Sven Ahrens vom Stadtforstamt Rostock rät allerdings zu zwei Jahren Trocknungszeit eines jeden Holzes, bei Eichenholz sogar zu drei.

Um das Holz zusätzlich noch mehr auszutrocknen, empfiehlt es sich, die Scheite einige Tage vor der Verwendung in der Nähe des Kamins zu lagern. Dadurch erhöht man auch den Heizwert um bis zu 10 Prozent.

Wie wird Brennholz richtig gelagert?

Brennholz sollte möglichst luftig gelagert werden – also nicht in geschlossenen Räumen oder vollständig mit einer Plastikplane bedeckt. Sonst kann es anfangen zu stocken. Besonders gut eignen sich windige sowie sonnige Plätze. Zwischen dem Holz und anderen Gegenständen oder einer Wand sollten zudem mindestens zehn Zentimeter Luft sein, von unten sollte es trocken stehen – beispielsweise auf Paletten. Um es vor Regen zu schützen, sollte es von oben abgedeckt sein.

Wie viel Holz benötigt man für eine Winter-Saison?

Das hängt von vielen Faktoren ab. Wie kalt ist der Winter? Wie groß die zu beheizenden Räume? Wie oft heize ich ein? Und das sind nur einige der ausschlaggebenden Bedingungen. Im Schnitt benötigt man für ein Einfamilienhaus bei regelmäßiger Nutzung des Ofens oder Kamins aber vier bis sechs Kubikmeter im Jahr.

Wo und wie kann man sein Holz selbst im Wald schlagen?

Die günstigste Variante Kaminholz zu beschaffen, ist meist, es sich selbst aus dem Wald zu holen. Das ist nahezu in jedem Landes- und Kommunalforst sowie in vielen privaten Wäldern möglich – natürlich in Absprache mit dem jeweiligen Forstamtsleiter oder Revierförster. In Rostock bietet sich der Stadtforst an, ebenso wie die im Norden und Osten angrenzenden Wälder des Forstamtes Billenhagen und die südlich und westlich der Stadt gelegenen Wälder des Forstamtes Bad Doberan.

Ohne einen Motorsägenschein dürfen die sogenannten Selbstwerber allerdings nicht loslegen. Den kann man aber beispielsweise in einem eintägigen Theorie- und Praxis-Kurs in allen genannten Forstämtern machen. Danach sind die Teilnehmer berechtigt, Bäume bis 19 Zentimeter Brusthöhendurchmesser selbst zu fällen und liegendes Holz aufzuarbeiten.

Um Holz im Wald zu schlagen, meldet man sich vorher beim jeweiligen Revierförster. Mit der entsprechenden Ausrüstung – eigener Säge mit Sonderkraftstoff und biologisch abbaubarem Kettenöl, Schnittschutzhose und -schuhen, Helm mit Gesichts- und Hörschutz sowie Handschuhen – und einer Einweisung vor Ort, kann es losgehen. Um die Rettungskette im Falle eines Unfalls einhalten zu können, muss man aber mindestens zu zweit sein.

Die Maßeinheiten für Holz Die Menge an Holz wird meist in Festmetern, Raummetern und Schüttraummetern angegeben. In Festmetern (fm) misst man Rundholz, das noch nicht weiterverarbeitet wurde. Es handelt sich in der Regel um Stammstücke gefällter Bäume. Ein Festmeter entspricht einem Kubikmeter (m³) fester Holzmasse. Der Raummeter (rm) ist das übliche Handelsmaß für Brenn- beziehungsweise Kaminholz. Ein Raummeter entspricht ebenfalls einem Kubikmeter parallel geschichteter Holzstücke. Während der Festmeter auf Basis einzelner Stammstücke bestimmt wird, sind beim Raummeter auch die Zwischenräume der geschichteten Stammstücke eingerechnet. Ein Raummeter ist folglich ein Holzstapel, der sowohl einen Meter lang, breit wie auch hoch ist. Ein Schüttraummeter (srm) entspricht einer lose geschütteten Holzmenge von einem Kubikmeter. Klein gehacktes Holz wird in der Regel so bemessen.

Im Gebiet des Forstamtes Bad Doberan können entweder Kronen- und Stammreste im Wald aufgearbeitet und selbstständig raustransportiert werden oder Selbstwerber bedienen sich am bereits aufgearbeiteten Holz, das am Wegesrand in ganzen Stämmen aufgeschichtet liegt. Laubholz im Wald kostet mindestens 18 Euro pro Raummeter, Nadelholz 14 Euro. Das Holz am Wegesrand kostet – egal welche Sorte – mindestens 25 Euro, da der Holzerntepreis bereits enthalten ist.

„Es obliegt dem jeweiligen Förster, wie hoch er den Preis für einen Raummeter ansetzt. Ist es für den Selbsterwerber schwer an das Holz ranzukommen, zahlen sie meist nur den Mindestpreis, ansonsten kann es auch teurer werden“, erklärt André Köppen, der für die Öffentlichkeitsarbeit im Forstamt zuständig ist.

Im Forstamt Billenhagen verhält es sich ähnlich, lediglich die Preise weichen ab: Am Wegrand aufgestapelte Stämme kosten im Schnitt 35 Euro pro Raummeter, wenn es sich um Eiche oder Buche handelt. Birkenholz kann auch mal nur um die 20 Euro kosten. Holt man das Holz selbst aus dem Wald, liegen die Kosten bei rund 17 Euro pro Raummeter. „Alle unsere Preise sind Bruttopreise und sie variieren. Es kommt immer darauf an, welche Art von Holz es ist, ob Laub-oder Nadelholz und wie lange es schon liegt“, erklärt Ute Mansik, die für die Holzvermarktung vor Ort zuständig ist.

„Bei uns wird das Holz meist durch unsere eigenen Leute geschlagen. Wir haben dafür einfach die bessere Technik“, berichtet Sven Ahrens, der sich um die Holzvermarktung des Stadtforstamts Rostock kümmert. Kronenteile, die im Waldbestand verbleiben, oder schwächere Stämme, die an den Wegrand vorgezogen sind, können aber von Selbstwerbern aufgearbeitet werden. Hier kostet der Raummeter direkt aus dem Wald 20 Euro, am Wegrand 30 Euro.

Weitere Infos zu den Landesforstämtern unter www.wald-mv.de sowie zum kommunalen Rostocker Stadtforst unter rathaus.rostock.de.

Wo kann man fertiges Kaminholz in der Region Rostock kaufen?

Kaminholz-Rostock in Parkentin ( Rostocker Straße 2a) bietet Buche, Birke, Esche und Eiche sortiert in Gitterboxen à rund 1,2 Raummetern an. Für den geringen Bedarf gibt es auch Sackware. Die Holzscheite sind entweder 30 oder 25 Zentimeter lang. „Zu den Preisen kann ich pauschal keine genauen Angaben machen – sie variieren ja nach Holzsorte und Menge“, sagt Chefin Annette Gläsner.

Abholen kann man die Ware nach Absprache fast jederzeit. Lieferung ist gegen Aufpreis in der näheren Umgebung – bis Rostock, Kröpelin oder Kühlungsborn – möglich. Mehr dazu unter www.kaminholz-rostock.de und unter 0162 / 8 06 82 21 oder 03820 / 3 73 67 67.

Das Ä. Holz Sägewerk Rostock im Kritzmower Ortsteil Groß Schwaß (Friedrichshöhe 2) verkauft Buche, Eiche, Birke und Kirsche in Gitterboxen à 1,2 Kubikmeter für 120 Euro. Auf Anfrage bekommt man auch kleinere Mengen sowie Produktionsabfälle des Sägewerks für einen niedrigeren Preis. Sowohl Selbstabholung als auch Lieferung in einem maximalen Umkreis von 50 Kilometern sind möglich.

„Wir beziehen alles aus dem Forstamt Bad Doberan. Das sollte auch das Einzugsgebiet bleiben, wenn wir liefern. Bei allem drüber hinaus verliert das Holz seinen ökonomischen und ökologischen Wert“, sagt Chef Stephan Holz. Mehr dazu unter www.saegewerk-rostock.de und 0381 / 4 03 49 45 oder 0172 / 3 79 15 68.

Die Firma Kaminholz - Mietgeräte - Schärfdienst (KMS UG) in Roggentin (Globusring 4) hat 25 und 50 Zentimeter lange Holzscheite im Angebot. Alle weiteren Längen sind auf Wunsch möglich. Gemischtes Hartholz – Buche, Eiche, Esche – kostet 60 Euro pro Schüttraummeter, reines Buchenholz 75 Euro. „Wir haben sowohl frische als auch heizfertige Scheite“, berichtet Geschäftsführer Carsten Rautenberg.

Vorbeikommen können Interessierte zu den Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 7 bis 9 Uhr und 15 bis 16 Uhr sowie am Freitag 7 bis 9 Uhr und 13 bis 16 Uhr. Für eine Lieferung – egal in welcher Entfernung – wird 1 Euro pro Kilometer der einfachen Strecke berechnet. Mehr dazu unter: www.kms-rostock.com und 038204 / 7 61 85

Der Familienforstbetrieb Ruhmforst in Selpin (Am Wiesengrund 4) bei Tessin hat ein Laubholz-Sortiment, zu denen die Baumarten Esche, Birke, Buche, Eiche, Ahorn und Ulme zählen. Das Nadelholz-Sortiment besteht aus Fichte und Kiefer. Das Brennholz wird entweder in 30 Zentimeter langen Scheiten – gestapelt oder geschüttet – sowie als Meterware verkauft. Da nicht immer alle Sorten vorrätig sind, sollte man sich vorab danach erkundigen.

Die Preise bewegen sich zwischen 40 Euro für einen Raummeter an Meterware Nadel- oder Weichlaubholz bis zu 80 Euro für einen Raummeter ofenfertiges, gestapeltes Hartlaubholz und Birke. Lieferungen bis zu vier Raummetern sind gegen einen Aufpreis von 50 Cent je gefahrenen Kilometer möglich. Mehr dazu unter www.ruhmforst.de und 038205 / 1 34 44 oder 0171 / 8 85 93 87.

Das Forst- und Rückeunternehmen Pragst im Rostocker Ortsteil Torfbrücke (Torfbrücke 4a) bietet gemischtes Brennholz in Säcken an, das aus 80 Prozent Buche und 20 Prozent anderem Laubholz besteht. Die Länge der Scheite beträgt 27 Zentimeter, auf Wunsch werden auch andere Größen bereitgestellt. Der Schüttraummeter bei Abholung auf dem Hof kostet 65 Euro, der Stapelraummeter 80 Euro.

Pro Raummeter werden bei Lieferung in der Region Rostock 10 Euro zusätzlich berechnet. „Vorher bei uns anmelden, ist ganz wichtig. Wenn wir liefern, brauchen wir ein paar Tage Vorlauf, um den Termin einzuplanen“, erklärt Chef Torsten Pragst. Mehr dazu unter www.forstunternehmen-pragst.de und 038206 / 7 82 22 oder 0172 / 3 28 81 48.

Der Handels- und Dienstleistungskontor Liabo in Kavelstorf (Landweg 10) verkauft Brennholz in Säcken à 60 Litern. Zur Verfügung stehen Eiche, Buche oder Misch-Hartholz mit zusätzlicher Birke, Esche und Lärche für 10 Euro pro Sack. Die Holzscheite sind 25 bis 30 Zentimeter lang. Die Lieferung ist ab drei Säcken im Umkreis von 20 Kilometern inklusive. Weitere Strecken sind nach Absprache möglich. Mehr dazu unter www.liabo.de und 038208 / 82 84 12.

Kaminholz Althof in Bad Doberan (Althöfer Weg 73) bietet Buche, Eiche und Esche in Gitterboxen oder gestapelt auf Europaletten ab 90 Euro pro Raummeter an. Sowohl Selbstabholung als auch Lieferung sind kein Problem, eine telefonische Anmeldung vorab ist jedoch nötig. Geöffnet hat das Unternehmen Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und Samstag von 7 bis 12 Uhr. Mehr dazu unter kaminholz-althof.business.site und 0172 / 4 70 23 30.

Die Firma Holz-Maxe Mecklenburg in Güstrow (Glasewitzer Chausee 18) verkauft Buche, Eiche, Esche und Birke. Das Holz ist durch die Abwärme von Biogasanlagen auf 10 bis 15 Prozent Restfeuchte getrocknet. Zu bekommen ist es in 20, 30 oder 50 Zentimeter langen Scheiten oder als Klötzer zum Selbstspalten. Die Preise beginnen bei 75 Euro pro Schüttraummeter. Waldfrisches Holz zum Ablagern kann auf Wunsch bestellt werden.

Geöffnet ist Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr sowie samstags nach Vereinbarung „Da die Lager jetzt zum Saisonstart auch mal leer sein können, raten wir immer vorher anzurufen“, sagt Filialleiter Markus Dobler. Bis zu 75 Kilometer liefert die Firma für einen Aufpreis von 1 Euro pro einfach gefahrenen Kilometer aus. Mehr dazu unter www.holz-maxe.de und 03843 / 72 87 278 oder 0151 / 2 70 411 21.

Von Maria Baumgärtel