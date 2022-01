Rostock

Sie haben sich getraut: 16 Männer aus und um Rostock haben sich auf unseren Aufruf bei der OZ-Singlebörse gemeldet, weil sie sich gern wieder verlieben wollen. Die Herren sind zwischen 35 und 84 Jahre alt und alle sind auf der Suche nach einer Partnerin.

Sie mögen es, wenn ihr Partner kocht, sportlich oder handwerklich begabt ist? Dann ist in dieser Auswahl sicher jemand für Sie dabei.

Ein kurzer Überblick über alle Single-Männer:

So können Sie Kontakt aufnehmen Ihnen gefällt einer unserer mutigen Singles? Dann helfen wir gern bei der Kontaktaufnahme! Schreiben Sie uns gern eine Mail bis zum 4. Februar an singleboerse@ostsee-zeitung.de und dem entsprechenden Kennwort, damit wir zuordnen können, wen Sie gerne kennenlernen möchten. Natürlich müssen Sie dann auch ein wenig über sich verraten: Wer sind Sie? Was sind Ihre Hobbys? Und was hat Ihnen an ihr oder ihm gefallen, dass Sie nun gerne Kontakt aufnehmen möchten? Auch ein Bild schadet sicher nicht, um bei Ihrem Favoriten zu punkten. Diese Profile werden nicht veröffentlicht. Alle ernst gemeinten Bewerbungen leiten wir nach Ablauf der Frist an den entsprechenden Single weiter. Damit sie oder er Kontakt zu Ihnen aufnehmen kann, schreiben Sie gern dazu, wie Sie zu erreichen sind. Wir fragen nach ein paar Wochen nach, ob es zu einem Date gekommen ist und sich vielleicht sogar Partnerschaften ergeben haben.

André (39) – der kreative Angler

Ob Angeln in der Ostsee, Lieder und Gedichte schreiben oder lange Spaziergänge – André ist für vieles zu begeistern. Auch romantischen Abenden zu zweit ist der 39-jährige Rostocker nicht abgeneigt. Er ist Jungunternehmer und Raucher.

André (39) Quelle: Dietmar Lilienthal

Was ihm sehr wichtig ist, ist dass seine Partnerin humorvoll, ehrlich, spontan und etwas verrückt ist wie er selbst. „Lieb wäre mir eine Partnerin, die schlank bis mollig ist.“ Ob Brillenträger oder ohne spielt keine Rolle. Sie sollte zwischen 30 bis 45 Jahre alt sein. Kindern und Haustieren gegenüber ist er offen. Die Sympathie soll entscheiden.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von André lautet: André39

Bruno (68) – der gartenliebende Sauberkeitsfan

Lust auf Gartenarbeit und kleine Reisen? Dann sind Sie bei Bruno genau richtig. Der 68-jährige Rentner lebt in der Gemeinde Satow, ist 1,92 Meter groß, hat eine Glatze und einen Zwei-Tage-Bart. Bis zur Übergabe an seinen Sohn im vergangenem Jahr hatte er einen landwirtschaftlichen Betrieb. Er legt sehr viel wert auf Sauberkeit und hat daher eine Putzkraft, die ihm dabei hilft, das Haus ordentlich zu halten. Bruno ist Witwer und finanziell unabhängig.

Bruno (68) Quelle: privat

Er sucht eine Partnerin, die mit ihm den zweiten Lebensabschnitt verbringen möchte, die vielleicht Lust auf Garten und kleine Reisen hat. Bei gegenseitiger Zuneigung könnte sicherlich mehr als nur eine Bekanntschaft daraus werden.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Bruno lautet: Bruno68

Michael (43) – der zurückhaltende Aida-Fan

Michael ist 43 Jahre alt, mittelblond, 1,70 Meter groß, schlank und etwas zurückhaltend. Da er es müde ist, allein den Feierabend, die Wochenenden und Feiertage zu verbringen, möchte er nun den Versuch starten, eine Freundschaft oder auch mehr aufzubauen, wobei ein Kind oder auch mehrere kein Hindernis für ihn sind. Er ist beruflich etwas eingespannt und kann durch die Corona-Pandemie selten seine Freizeit genießen. Sport und Reisen mit der Aida steht er offen gegenüber, doch allein machen auch sie nicht viel Spaß.

Es wäre schön, wenn seine Partnerin dieselben Interessen hätte und diese mit ihm teilen möchte. Ehrlichkeit und Treue sind im besonders wichtig.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Michael lautet: Michael43

Reinhard (72) – der zärtliche Katzenbesitzer

Reinhard ist 72 Jahre alt, 1,78 Meter groß, vollschlank, Nichtraucher sowie Nichttrinker, sehr sauber, romantisch veranlagt, reist gerne, liebt Fahrradfahren und Spaziergänge. Vor allem Zärtlichkeiten sind ein Muss für den Witwer aus Rostock. „Ansonsten bin ich ein sehr vielseitiger Mensch, handwerklich begabt und lebe mit meiner süßen Perserkatze zusammen“, schreibt er über sich. Auch eine gesunde Lebensweise ist Reinhard wichtig.

Reinhard (72) Quelle: privat

Seine Partnerin sollte möglichst langhaarig, naturblond und etwas jünger sein. Außerdem bevorzugt er schlanke und kleine (1,50 bis 1,60 Meter) Frauen. Sie soll einfach eine Naturschönheit sein, die keine Tattoos, Schminke oder Ähnliches benötigt. Auch sollte sie ebenfalls Nichtraucherin und Nichttrinkerin sein, Katzen mögen und ähnliche Interessen wie Reinhard haben.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Reinhard lautet: Reinhard72

Jörn (52) – der humorvolle Helfer der Schwachen

Humor steht bei Jörn an erster Stelle. Das beweist auch seine Bewerbung, in der er unter anderem davon schreibt, dass er kochen kann – und nicht nur vor Wut. Der 52-Jährige lebt in Rostock und hat zwei Kinder, die Familienplanung ist für ihn abgeschlossen. Piercing und Tattoos zieren seinen Körper und am liebsten hört er Eurodance. Ob er Sport treibt? „Also wenn es Sport ist, die Kaffeetasse an den Mund zu führen, dann ja, ansonsten nicht“, schreibt er dazu.

Jörn (52) Quelle: privat

Seine Traumfrau sollte auf jeden Fall Humor haben, das Leben nicht so ernst nehmen, emphatisch und gerne auch jünger sein. Er mag den femininen, schlanken Typ, mit dem man über alles reden, Quatsch machen und auch gemeinsam weinen kann. Arroganz geht für Jörn gar nicht. „Ich stehe grundsätzlich auf der Seite der Schwachen und Hilflosen“, schreibt er.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Jörn lautet: Jörn52

Marko (39) – der treue Bowling- und Fußballfan

Marko ist 39 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Rostock. Er ist 1,83 Meter groß, hat dunkelblonde Haare, blaue Augen und ist schlank. Tattoos zieren seinen Körper. „In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Kino, am Strand spazieren, Bowling spielen, ab und zu ins Stadion, und unternehme etwas mit meiner Tochter“, beschreibt er.

Was wichtig für ihn an einer Partnerin ist: Treue, Ehrlichkeit, über alles reden zu können und dass sie mit seiner Tochter klarkommt.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Marko lautet: Marko39

Steffen (54) – der beste Nudeln-mit-Tomatensoße-Koch

Eine Frau fürs Wäschewaschen, Putzen oder Kochen? Das braucht Steffen aus Rostock nicht. Denn das kann er schon selbst gut. Sogar mit den besten Nudeln mit Tomatensoße bzw. Carbonara der nördlichen Erdhalbkugel kann er seine Liebste überzeugen, sagt der 54-Jährige ganz selbstbewusst.

„Ich möchte eher eine Frau für die schönen Dinge des Leben, die da sind, kleine und große Ausflüge, Spaziergänge bei Wind und Wetter, beim Sonnenuntergang am Strand sitzen, grillen und sich mit einem guten Tropfen die Kehle befeuchten. Bin so mehr der aktive Part, der gerne nur aus Spaß auf dem Rad sitzt, spazieren geht, kocht und bastelt. Ein gewisses handwerkliches Geschick wird mir nachgesagt“, beschreibt der 1,82 Meter große Mann sich selbst. Er ist Nichtraucher und hat keine Haustiere.

Steffen (54) Quelle: privat

Was sein Gegenüber mitbringen sollte? Eine gewisse Ausstrahlung soll sie haben, ein bezauberndes Lächeln. Eine Frau, die Düfte mag und sich zu pflegen weiß. „Sie darf mein Antrieb und Ruhepol zugleich sein. Mich inspirieren, antreiben, mitreißen bis begeistern und das Ganze dann auch wieder entschleunigen. Spaß am Leben haben, neugierig sein auf das, was da noch kommt, offen, herzlich und mit dem, was im Leben war, im Einklang sein, eine Frau, der Gefühle nicht fremd sind.“

All das möchte er auch gern zurückgeben. Denn Partnerschaft und Liebe sind nach Steffens Meinung keine Einbahnstraße. „Meine Partnerin kann, darf und soll mir ihre Welt zeigen.“

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Steffen lautet: Steffen54

Detlef (68) – der sportbegeisterte Lehrer

Für Detlef aus Rostock ist Sport sein Leben. Der 68-Jährige ist Lehrer für Sport und Deutsch und unterrichtet auch noch! Er ist 1,80 Meter groß, vom Sternzeichen Skorpion und hat blau-graue Augen. „Als ehemaliger Leistungssportler bin ich bis heute den Leibesübungen treu geblieben“, sagt er über sich. Mit einem Bild hält er sich noch zurück.

Dementsprechend sportlich sollte auch seine Liebste sein: „Optimal schwebt mir eine Sportlehrerin vor, aber das ist natürlich kein Dogma“, schreibt er mit einem Augenzwinkern. Sie sollte 58 Jahre oder älter sein.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Detlef lautet: Detlef68

Mario (41) – der ruhige, aufgeschlossene Rohdiamant

Als einen „ruhigen, aufgeschlossenen Rohdiamant“ beschreibt sich Mario. Der 41-Jährige ist 1,99 Meter groß und schlank. Der Rostocker steht mit beiden Beinen fest im Leben und ist nun bereits seit drei Jahren Single. Er denkt, dass es daran liegt, weil er ein wenig schüchtern ist. Marios Hobbys sind Joggen, Spazierengehen mit seinem Hund und das Arbeiten in seinem eigenen Garten.

Mario (41) Quelle: privat

Seine Partnerin sollte idealerweise zwischen 30 und 41 Jahren alt, verrückt und aufgeschlossen sein sowie Spaß am Leben haben. Oder wie er weiter schreibt: einfach eine Frau von nebenan, mit der man eine gemeinsame Zukunft aufbauen kann. Denn das ist nach Marios Meinung heutzutage selten geworden.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Mario lautet: Mario41

André (35) – der Hundebesitzer mit Entdeckerlust

Wer gern Neues erlebt und draußen unterwegs ist, ist bei André an der richtigen Adresse. Der 35-Jährige ist 1,71 Meter groß und lebt mit seiner neun Jahre alten Hündin in Rostock. Außerdem interessiert er sich für Sport (z. B. Fußball und Football), kocht sehr gerne und liest so gut wie jeden Abend. Couchen und relaxen darf auch nicht fehlen, findet er. Schnee und Frost mag er hingegen gar nicht.

André (35) Quelle: privat

Grundvoraussetzung für eine neue Partnerin ist für ihn, dass sie seine Hündin akzeptiert, sie gerne Spaß hat, gerne lacht und auch mal albern sein kann. Auch wenn sie bereits ein Kind hat, ist das für ihn kein Ausschlusskriterium. „Die Dame sollte ein schönes Gesicht, Lächeln und schöne Augen haben. Gegen ein paar Pfunde mehr hab ich nichts einzuwenden“, erläutert er. Kurzhaarfrisuren mag er hingegen nicht.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von André lautet: André35

Mathias (55) – der Freund des Schwarzen Humors

Mathias sucht nun wieder nach seinem passenden Gegenstück, welches seine Welt wieder rund macht. Der 55-Jährige ist alleinerziehender Vater einer elfjährigen Tochter. Er arbeitet im sozialen Bereich und in seiner Freizeit hört er sehr gern Musik, liest, kocht oder unternimmt etwas mit seiner Tochter. „Ich liebe und lebe Schwarzen Humor und habe für jede Situation einen passenden Spruch“, schreibt er selbst über sich.

Mathias Müller (55) Quelle: privat

Seine Partnerin sollte wie er junggeblieben und auch gerne etwas durchgeknallt sein. Piercings und Tattoos sind herzlich willkommen.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Mathias lautet: Mathias55

Bernd (76) – der Fröhliche

Bernd ist 76 Jahre alt, hat zwei Kinder und vier Enkelkinder. Zu seinen Hobbys zählt er wandern, Rad fahren, lesen, sich unterhalten, fröhlich sein.

Bernd (76) Quelle: privat

Von einer Partnerin wünscht er sich, dass man sich gegenseitig vertrauen kann, ohne zu viel voneinander zu erwarten. Auch ist er dafür, dass jeder selbst für seine Wünsche zahlt.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Bernd lautet: Bernd76

Peter (57) – der Motorradfahrer

Peter ist 57 Jahre alt und 1,74 Meter groß. Er lebt in Rostock und ist Nichtraucher. Er liebt es, zu gärtnern, Motorrad zu fahren und im Fitnessstudio zu schwitzen. Außerdem ist er gerne an Binnenseen, geht gerne essen oder etwas trinken. Kulturbegeistert ist er hingegen nicht. Dafür mag er Tiere.

Peter (57) Quelle: privat

Seine Traumfrau sollte zwischen 50 bis 60 Jahre alt und bis zu 1,76 Meter groß sein. Er bevorzugt schlanke und mollige Frauen. Wenn sie raucht, stört ihn das nicht. Sie sollte aber in oder um Rostock wohnen – bestenfalls in nordöstlicher Richtung. Was sie beruflich macht, ist ihm egal – auch wenn sie arbeitslos sein sollte.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Peter lautet: Peter57

Matthias (49) – der handwerklich begabte Tierfreund

Nach zwei Jahren nicht mehr alleine sein, das will auch Matthias. Der 49-Jährige ist 1,72 Meter groß, Nichtraucher und Nichttrinker. Zudem ist er handwerklich begabt und hat einen Hund. Er wohnt in der Nähe von Rostock in Lindholz und arbeitet in der Gastronomie. Von dort wegziehen möchte er nicht.

Matthias Baumgart (49) Quelle: privat

Seine neue Partnerin sollte zwischen 30 und 45 Jahre alt, schlank, langhaarig und finanziell unabhängig sein und das Landleben mögen.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Matthias lautet: Matthias49

Andreas (53) – der Naturbursche

Andreas ist 53 Jahre jung und lebt auf dem Land. Er beschreibt sich als ehrlich, humorvoll, tierlieb, naturverbunden und zärtlich. Er ist freizeitsportlich aktiv, hat eine normale Figur und ist 1,69 Meter groß und liebt das Wasser. Mit Bergen und Wandern kann er hingegen eher nichts anfangen.

Er sucht eine liebe herzliche, ehrliche, humorvolle, tierliebe Frau mit normaler Figur und nicht ganz so kurzen Haaren, die auch eher in der Natur aktiv als auf dem Sofa sitzend ist. Sie sollte bis 50 Jahre alt sein und kein Problem mit einem Landleben haben. „Jemand auch zum Pferdestehlen und am Morgen das Pferdchen zurück zur Weide bringen, also richtig Humor“, schreibt er weiter

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Andreas lautet: Andreas53

Erich (84) – der passionierte Wanderer

Erich ist 84 Jahre alt – und damit der älteste Teilnehmer der OZ-Singlebörse. Er ist 1,75 Meter groß und rüstig. Denn bis vor drei Jahren hat Erich noch gearbeitet. Unter anderem auf der Warnowwerft und beim Ostseedruck war er angestellt. Nebenher engagierte er sich auch jahrzehntelang bei der IG Metall. Erich ist passionierter Kleingärtner und liebt den Sport – zehn Mal hat er beispielsweise schon den Rennsteiglauf mitgemacht und auch beim Warnowschwimmen ist er gestartet, berichtet Erich. Noch heute ist der 84-Jährige gerne Rad- und Fußwandern.

Erich (84) Quelle: privat

Da er seit vier Jahren verwitwet ist und auch viele seiner Freunde bereits gestorben sind, sucht er nun nach neuen Kontakten. Da Erich kein Internet hat, leiten wir Mails an ihn postalisch weiter. Bitte geben Sie dementsprechend bei Ihrer Bewerbung bitte eine Telefonnummer oder Adresse an, damit er sich bei Ihnen melden kann.

Sie haben Interesse? Das Kennwort von Erich lautet: Erich84

Von Ann-Christin Schneider