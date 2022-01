Rostock

Was sagt der Beziehungsstatus über das persönliche Glück aus? Stört Singles in Rostock das Alleinsein oder finden sie es sogar gut, ungebunden zu sein? Die OZ hat ihre Leserinnen und Leser genau das im Zuge des Rostocker Single-Spezials gefragt. Es haben 224 Personen an der nicht repräsentativen Umfrage teilgenommen. Hier ein Überblick über die Ergebnisse.

Eine allgemeingültige Antwort gibt es jedoch nicht. Viele der befragten Rostocker Singles können sowohl positive als auch negative Aspekte an ihrem Beziehungsstatus ausmachen. Als gut wird unter anderem bewertet, dass man Zeit für eigene Interessen hat, keine Kompromisse machen muss und flexibler ist. „Freiheit ist das Schönste im Leben“, schreibt zum Beispiel einer der Umfrageteilnehmer. Selbstbestimmtheit und finanzielle Unabhängigkeit sind weitere Punkte, die mehrfach genannt werden.

Großteil der OZ-Umfrageteilnehmer ist länger als fünf Jahre Single

Als negativ empfinden die befragten Singles hingegen, dass die menschliche Nähe, der Sex und die Gespräche fehlen, wenn man allein ist. „Wenn man am Wochenende alleine ist, dann ist es schon ganz schön langweilig“, lautet eine Leserantwort. Erlebnisse nicht teilen zu können, keine Schulter zum Anlehnen zu haben oder niemanden zum Austauschen und Diskutieren zu haben, wird ebenfalls von vielen Leserinnen und Lesern als weitere Nachteile beschrieben. Auch würden viele gern gemeinsam mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner Hobbys oder Freizeitaktivitäten unternehmen.

Von den 224 Teilnehmern der OZ-Umfrage haben 196 Rostockerinnen und Rostocker angegeben, dass sie Single sind. Die Befragten sind hauptsächlich im Alter von 26 und 65 Jahren. Der Großteil von ihnen ist bereits eine ganze Weile ohne eine feste Beziehung – 102 Leserinnen und Leser gaben an, schon länger als fünf Jahre ohne Partnerin oder Partner zu sein. Die Mehrheit der Befragten ist zudem auch glücklich mit seinem Single-Dasein (43,4 Prozent), nur etwa ein Drittel der Umfrageteilnehmer geben offen zu, dass sie unglücklich sind.

Rostocker suchen über Freunde und Bekannte einen Partner

Aktiv auf der Suche nach der oder dem „Richtigen“ sind jedoch 61,4 Prozent der nicht. Wenn die OZ-Leserinnen und -Leser jedoch Ausschau halten, dann hauptsächlich im Freundes- und Bekanntenkreis (26,9 Prozent). Dating-Apps wie Tinder oder Lovoo benutzt fast ein Viertel der Befragten. Ansonsten stehen die Arbeit oder das Hobby (16,6 Prozent) oder Dating-Portale, wie Parship (11,4 Prozent), unter den Rostocker Singles noch hoch im Kurs. Andere überlassen es hingegen auch gern dem Zufall.

Knapp die Hälfte aller befragten Alleinlebenden hatte aber schon auf einem dieser Wege Erfolg bei der Partnersuche. Sie geben aber auch bei der OZ-Umfrage an, dass das Daten während der Corona-Pandemie schwerer geworden ist.

Die OZ bedankt sich bei allen Umfrageteilnehmern für ihre Antworten. Das soll auch belohnt werden: Rahel S. aus Rostock hat einen 50-Euro-Amazon-Gutschein gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Von Ann-Christin Schneider