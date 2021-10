Rostock

Die Arme der Hebebühne werden hochgefahren. Darauf liegt ein Pkw-Kombi. Eine Inspektion des sieben Jahre alten Wagens steht im Kfz-Meisterbetrieb in Thulendorf (Landkreis Rostock) an. Altgeselle Dirk Giza (57) wechselt unter anderem die Bremsen der Hinterräder.

Azubi Andriy Shevchuk (30) geht ihm zur Hand. Das Duo wirkt aufeinander eingespielt. Und das obwohl Shevchuk hier erst Anfang September seine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker begonnen hat.

„Sehe echte berufliche Perspektive!“

„Was ich ihm erkläre, nimmt er sofort auf. Ob beim Reifen-, Bremsen- oder Ölwechsel oder der Arbeit am Computer – er ist voll bei der Sache.“ Giza ist von dem jungen Mann angetan.

„Der weiß, was er will“, bestätigt Firmenchef Torsten Schulze. Für den Kfz-Meister, der seit 34 Jahren den freien Kfz-Betrieb führt, ist Shevchuk ein „Glücksgriff“. Schulze wusste, dass es angesichts des enormen Fachkräftemangels schwer sein würde, einen geeigneten Bewerber zu finden. Umso größer war die Erleichterung, dass der gebürtige Ukrainer, der mit seiner Familie längere Zeit in Spanien lebte, so gut in das kleine Team passt.

„Ich fühle mich hier wohl und sehe eine echte berufliche Perspektive“, betont Shevchuk, der seit sechs Jahren in Rostock lebt. Der gelernte Hotelfachmann, der zum Beispiel in der Schweiz arbeitete, wollte einen Neuanfang. Die Existenzsorgen der Branche durch die Corona-Pandemie hätten bei ihm ein Umdenken bewirkt. Und geschraubt habe er schon immer gern.

Weltfremde Verordnung ist K.o.-Kriterium

Was aber weder der Lehrling noch sein Chef verstehen: Die theoretische Ausbildung erfolgt nicht in der Beruflichen Schule der Hansestadt Rostock – Technik, sondern im Regionalen Beruflichen Bildungszentrum Güstrow. Hintergrund: Laut Gesetz ist nicht der Wohnort, sondern der Sitz des Ausbildungsbetriebes entscheidend für die zu besuchende Berufsschule.

Die Folge: Statt sechs Kilometer mit dem Fahrrad vom Wohnort zur Ausbildungsstätte in Rostock-Marienehe und zurück absolviert Shevchuk in der Berufsschulwoche täglich 116 Kilometer. Statt weniger Minuten benötigt er mehrere Stunden.

„Reine Kosten- und Zeitersparnis ist als wichtiger Grund nicht ausreichend“, zitiert Shevchuk aus dem Ablehnungsschreiben des Schul- und Kulturamtes des Landkreises Rostock in Güstrow.

„Und dieser Fall ist beileibe keine Ausnahme“, verdeutlicht Mike Specht, Obermeister der Kfz-Innung Rostock. In diesem Jahr haben allein zwölf Azubis in seinem Innungsbereich – einem der größten in MV – einen derartigen Antrag gestellt. Nur einer wurde befürwortet.

„Vier Lehrlinge haben sich eine neue Firma in Rostock gesucht. Damit wird diese weltfremde Verordnung zum K.-o.-Kriterium für unsere Betriebe im Speckgürtel der Hansestadt“, kritisiert Specht. Er verweist darauf, dass die Zahl der Ausbildungsabbrecher durch fehlende Wohnraumnähe fast doppelt so hoch liegt wie üblich.

Viele Azubis müssen enorme Wege zurücklegen

„Wir kämpfen um jeden guten Lehrling, zumal qualifizierter Berufsnachwuchs fehlt. Dabei brauchen wir jede Unterstützung. Und in begründeten Fällen sind auch Ausnahmeregelungen sinnvoll“, sagt der Obermeister, der dem Vorstand des Landesinnungsverbandes angehört.

Zahl der Berufsschulen halbiert Im Bereich des Handwerksgibt es in MV aktuell insgesamt 5700 Auszubildende. 2086 Frauen und Männer starteten in den vergangenen Wochen in ihre Berufslaufbahn. Dies stellt für das erste Lehrjahr gegenüber 2020 einen Zuwachs von rund zehn Prozent dar. Die Zahl der Berufsschulen im Nordosten hat sich nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung innerhalb von 15 Jahren halbiert. Gab es 2015 noch 42 dieser Ausbildungsstätten, waren es 2020 nur 21. Das bedeutet für viele Lehrlinge enorme Wege und hohe finanzielle Belastungen. Der Landesinnungsverband des Tischlereihandwerks fordert eine zeitgemäße Regelung hinsichtlich der Mindestzahl von Schülern. So sollte es bereits mit 15 statt wie bislang 20 Auszubildenden möglich sein, eine Berufsschulklasse zu eröffnen, so Geschäftsführer Maik Schmidt. Für das in diesem Jahr in MV eingeführte Azubiticket fordert Jens Meinert, Vizepräsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, den Geltungsbereich auf die angrenzenden Bundesländer auszuweiten. Denn es gebe Berufe – beispielsweise im Augenoptiker- oder im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk –, deren Berufsschulen außerhalb des Landes liegen.

„Viele Azubis müssen im Nordosten aufgrund der Schließung von Berufsschulen ohnehin enorme Wege auf sich nehmen“, bestätigt Maik Schmidt, Geschäftsführer des Landesinnungsverbandes des Tischlerhandwerks. So absolvierten beispielsweise künftige Tischler auf der Insel Rügen eine „kleine Weltreise“, um die Berufsschule in Wolgast zu erreichen.

Schweriner Ministerium: Schulgesetz ist bindend

Im Falle Shevchuk verweist das Schweriner Bildungsministerium auf das gültige Schulgesetz: „Dies ist bindend. Das Land besitzt für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen keine Rechtsgrundlage.“ Vielmehr seien „die Landkreise und kreisfreien Städte für die Schulentwicklungsplanung zuständig“. Und eine Änderung der Verordnung ist derzeit nicht geplant.

„Wir prüfen jeden Fall“ sagt Anja Kerl, Schul-Dezernentin für den Landkreis Rostock. Das Gesetz lasse Ausnahmen nur in Einzelfällen zu, wenn der zeitliche Aufwand für eine einfache Wegstrecke 90 Minuten übersteigt und es keinen Wohnheimplatz gibt.

Gleichzeitig sei man sich im Amt des Problems bewusst, dass nicht zuletzt der finanzielle Aufwand für Lehrlinge erheblich ist. „Für die Bürger ist die Regelung schwer nachvollziehbar. Und der Druck wächst“, betont Anja Kerl.

Aktuell gibt es Gespräche mit dem Handwerk und dem Land. Ob und wann man die bestehende Regelung ändern könne, ist jedoch unklar. Doch zumindest etwas Hoffnung gibt es für Azubis, wie Andriy Shevchuk.

